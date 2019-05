Løkke: - Jeg er ikke fadølsbamse

Løkke afviser i ny bog, at han stadig har et fest-gen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen afviser i en ny samtalebog, at han stadig skulle være i besiddelse af det fest-gen, som gennem årene har givet ham et rygte som glad for våde varer - ikke mindst fadøl.

I bogen 'Befrielsens Øjeblik' bliver Løkke spurgt, om hans dømmekraft indimellem forplumres af hans fest-gen. Og det får Løkke til at afvise, at et sådant gen stadig skulle være i live i ham:

'Jeg har ikke noget fest-gen længere. Jeg er en festlig fyr, og det vil jeg have lov at være. Da jeg fejrede, at jeg havde passeret 50.000 følgere på Instagram, inviterede jeg til en Q&A og fik blandt andet spørgsmålet: 'Er det rigtigt, at du har en fadøl tatoveret på kroppen?' Jeg overvejede et øjeblik, om jeg skulle svare, men gjorde det ikke', lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.

Løkke åbner for SV-regering

Løkke afviser også endnu engang billedet af sig selv som 'fadøls-Løkke':

'Jeg drikker praktisk aldrig øl. Jeg er ikke asket, bestemt ikke, jeg er bare ikke den fadølsbamse, som man åbenbart tror. Og jeg er kommer til den konklusion, at smagen med hensyn til statsministres gøren og laden skifter over tid. Ligesom moden og ledelsesprincipper skifter over tid. Én statsminister er for kontrolleret, en anden for lidt.'

'Befrielsens Øjeblik' udkommer i dag på Politikens Forlag.

Bestilte bog

Bogen er kommet til efter anmodning fra Lars Løkke Rasmussen selv og er skrevet af forfatteren Kirsten Jacobsen mellem 25. marts og 14. april.