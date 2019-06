Løkke kan blive

Venstres Claus Hjort Frederiksen giver i ret klare vendinger de øvrige borgerlige partier skylden for blå bloks krise.

Mens Venstres kampagne i valgkampen ifølge ham skulle hente stemmer hen over midten, har det ikke været tilfældet for de andre partier i blå blok, mener han.

- De må jo selv om, hvilken kampagne de vil tilrettelægge, men jeg synes, at valgresultatet med al tydelighed viser, at eksempelvis Dansk Folkeparti har sat mange stemmer over styr. Og de partier, som er gået frem, har høstet mange borgerlige stemmer.

Tilbagegangen for Venstre betyder dog ikke, at Lars Løkke Rasmussen behøver at trække sig som formand, mener Claus Hjort Frederiksen.

- Han kan godt blive siddende, for der er jo stor tilfredshed med Lars Løkkes indsats, og vi har tradition for, at et formandsskifte skal foregå i god ro og orden.

Kristian Jensen: Lars er vores formand

Venstres næstformand vil ikke komme nærmere ind på, om han er partiets næste formand.



- Det er ikke der ikke grund til at spekulere i lige nu. Det afhænger af, hvordan sagen ser ud efter valget. Vi må tage den i morgen. Jeg ved det ikke. Lige nu har vi Lars, og vi arbejder stadig på at få en rolle i dansk politik med ham som statsminister, lyder det fra Kristian Jensen til DR.



Venstre ser ud til at gå frem, men samtidig tabe regeringsmagten til rød blok.



- Som det ser ud nu, ser det ikke ud til, at vi har mandater nok til at fortsætte, siger han.

