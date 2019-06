Løkke klar til udsalg

Statsministeren er klar til at tage farve af Socialdemokratiet og de radikale

Der var tid til både smøger og hvidvin, efter Lars Løkke havde mødte vælgere i en sofa på Kultorvet i hjertet af hovedstaden dagen før dagen.

Så pressen måtte pænt vente, mens statsministeren sippede til de kølige læskende druer ved den ternede dug.

Kort forinden havde statsministeren i et tv-interview slagtet den borgerlige regering. Nu vil i regering henover midt med folk som Mette Frederiksen og Morten Østergaard.

– Der er ikke andre mig, forklarede Løkke, der nægter at afgive sin post som i Statsministeriet.

– Som jeg ser det, er der ikke andre end mig, der kan være statsminister i det her projekt. For der er ikke andre end mig, der tror på det.

– Jeg heller tage farve af Morten Østergaard end Pernille Vermunds tanker om, at vi skal træde ud af internationale konventioner.

– Er Inger Støjberg også klar til at gå i regering med Morten Østergaard?

– Det her handler ikke om at gå i regering med Morten Østergaard. Eller med Socialdemokratiet.

– Men det er jo dét, du åbner for...

– Jo, jo. Men Inger Støjberg er en del af Venstre. Og dét er Venstres synspunkt. Og det har selvfølgelig klangbund i Venstre.

– Du har ellers brugt en hel valgkamp på at buldre mod de radikales slappe udlændingepolitik. Nu vil du i regering med dem. Jeg forstår ikke, hvad der foregår?

– Nej, men det tror jeg godt, danskerne gør.

– Der er ikke nogen andre, der byder sig til. Derfor siger jeg, at med den erfaring jeg har: Hvis Venstre får et styrket mandat, så vil jeg gerne tage den opgave på mig.

– Er du klar til at droppe flygtninge-øen?

– Jeg tror, det er for tidligt at forhandle det her i detaljer. Men det er klart...

– Så det afviser du altså ikke. Den kan godt ryge?

– Jeg vil hellere tage lidt farve af Socialdemokratiet og Radikale Venstre, særligt Radikale Venstres økonomiske politik, end jeg vil tage farve af Rasmus Paludan og Pernille Vermund, sagde Lars Løkke Rasmussen.