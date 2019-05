Løkke med stort løfte: Vil genindføre fuldt skattestop

Venstre vil genindføre skattestoppet.

Det fremgår af partiets hjemmeside søndag, hvor det er uddybet, at ingen skat eller afgift bliver sat op, uden at andre skatter eller afgifter bliver sat tilsvarende ned.

Skattestoppet var en af statsminister Anders Fogh Rasmussens store vælger-succeser fra valget i 2001, hvor skattestoppet blev indført.

Af det nye skattestop fremgår, at Venstre ikke vil træffe nye beslutninger om at hæve hverken skatter eller afgifter, udover det som allerede er fastsat.

Venstre har meddelt, at statsminister Lars Løkke Rasmussen ved middagstid i dag vil komme med en politisk udmelding i forbindelse med partiets hovedbestyrelsesmøde.

Den Venstre-ledede regering har i den nuværende valgperiode ophævet skattestoppet. Det betyder blandt andet, at boligskatterne ikke længere er omfattet af det skattestop, som Anders Fogh indførte i 2001. Derfor ventes ejerlejlighederne i de store byer at falde markant - muligvis drastisk - i værdi.

Skattestoppet for ejendomme har været afgørende for princippet, men allerede næste år står boligskatten for nye boligejere til at stige som følge af et nyt ejendomsvurderingssystem.

Spørgsmålet er derfor, om partiet vil kompensere for det, når det bliver indfaset som følge af den politiske aftale i 2016.

Venstre gik ellers til valg på at sikre ro om boligejernes økonomi i 2015. Men ophævede altså skattestoppet for ejendomsværdiskat.

Kommuner kan med skattestoppet fortsat selv fastsætte deres skat under hensyntagen til de samlede kommunale skatter.

Tobaksafgifter er ikke omfattet af skattestoppet ifølge udspillet.

Ifølge den borgerligt-liberale tænketank Cepos har den nuværende regering flere gange brudt skattestoppet.