Løkke misbrugte sønnens kæreste i tv-duel

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) misbrugte sin søns unge, amerikanske kæreste under søndagens tv-duel mod Mette Frederiksen (S).

Det skete, da den 25-årige borger Martin Rusbjerg undervejs spurgte de to statsministerkandidater, hvorfor den såkaldte 24-årsregel skal forhindre ham i at bo i Danmark med sin 22-årige amerikanske hustru.

Foran alle tv-seerne udtalte Lars Løkke – i strid med sandheden – at hans ældste søn, Bergur Løkke Rasmussen, også var ramt af 24-årsreglen.

- Jeg har en søn på 29 år, der er i præcis den samme situation som dig. Præcis. Det synes jeg er helt skævt, sagde Lars Løkke Rasmussen til Martin Rusbjerg.

Han gav samtidig sit eget bud på løsningen. Nemlig at sænke indkomstgrænsen for udenlandsk arbejdskraft fra udvalgte lande. Herunder USA, hvor Bergur Løkkes 22-årige kæreste, Aran Kirschenmann, kommer fra.

Bergur og 22-årige Aran Katarina Kirschenmann er kærester. De er altså ikke gift, selvom Løkke omtalte hende som 'svigerdatter'. Dermed er 24-årsreglen - i modsætning til hvad Løkke påstod - ikke årsagen til, at hun skal forlade landet. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Men fordi statsministersønnen og amerikanske Aran Kirschenmann slet ikke er gift, så er det altså ikke 24-årsreglen, som tvinger hende til at rejse hjem.

Blot det objektive faktum, at hun ikke er kvalificeret nok til at tjene en tilstrækkelig høj løn, selvom hun arbejder hos et af landets største lobbyist-firmaer og tidligere har arbejdet for Løkkefonden.

- Jeg har forsøgt at bløde noget op … Men det kan jeg ikke få Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl til at gå ind for, og derfor må min svigerdatter rejse hjem, og din kone har ikke lov at være her, lød det usandt fra Lars Løkke.

'Løkke snakkede udenom'

Men Martin Rusbjerg - den almindelige borger fra tv-duellen - bekræfter over for Jyllands-Posten, at Løkkes løsning slet ikke ville hjælpe i den situation, som han står i med sin amerikanske hustru. Parret blev gift i 2018.

- Løkke snakkede udenom ved at begynde at tale om indkomstkravet … Beløbsgrænsen handler om, hvis man gerne vil arbejde i Danmark. 24 års-reglen handler om, at familien skal føres sammen. Så det er to forskellige ting, han snakker om, siger Martin Rusbjerg til Jyllands-Posten.

I dag kan udlændinge med job på hånden få opholdstilladelse i Danmark, hvis de kan tjene mindst 427.000 kroner årligt.

VLAK-regeringen foreslog i 2018 at lempe reglerne, så personer fra udvalgte lande – herunder USA – kan få lov at komme til Danmark, hvis de har et job på hånden til 330.000 kroner årligt. Det var DF og S modstandere af med den begrundelse, at det ville øge importen af billig arbejdskraft.

24-årsreglen blev indført af VK-regeringen i 2002 med stemmer fra DF og Socialdemokratiet. Formålet er at undgå tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber. Og har altså ikke nogen betydning for Løkkes ugifte søn og 'svigerdatter'.