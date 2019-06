Løkke og Mette i tv-duel: Her er Qvortrups dom

Der var alt andet end lys i pæren, da Mette Frederiksen i går forsøgte at skabe et tv-øjeblik.

Men det gik helt galt, og blandt andet derfor vandt Lars Løkke duellen ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

Qvortrups dom: Løkke vandt Sådan klarede Løkke sig Godt: Han presser hende godt på udlændinge og skat. Dårligt: Men hans facon er patroniserende og arrogant. Det tror jeg, mange vælgere tænder af på. Valgform: 4 ud af 6 stjerner Sådan klarede Mette F. sig Godt: Hun får klare point på pensions-delen. Og det er en bet for Løkke, at Arne fra Socialdemokratiets plakater ikke bryder sig om hans plan for de nedslidte. Dårligt: Hun bliver presset i defensiven, og hun formår ikke at svare så godt igen som sidste gang. Hun virkede presset. Valgform: 3 ud af 6 stjerner

Midt i den bedste sendetid i en ellers forudsigelige tv-duel mistede hun fatningen og løb i adskillige øjeblikke tør for ord.

Pludselige hev hun en bil-el-pære frem og forsøgte at forklare, at den blot vil stige med 50 øre med Socialdemokratiets skattepolitik. Men pointen kom aldrig rigtigt ud over rampen.

Dertil ledte S-formanden alt for længe efter ordene, så allerede ingen debatten var afsluttet flød de sociale medier med mere eller mindre morsomme kommentarer.

– Det var helt sikkert, noget Mette Frederiksen. og hendes rådgivere havde planlagt som aftenens store stunt. Men det gik galt, fordi hun tydeligvis havde glemt punchlinen. Pludselig stod hun der i tv-studiet med en el-pære, som hun tydeligvis havde glemt, hvad hun skulle med, siger Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

– For det andet, hvorfor vælger hun en el-pære, som den almindelige danskere nærmest aldrig køber? Hun kunne have valgt en plade chokolade eller en pose kaffe, spørger Qvortrup.

Samlet duel-sejr til Løkke Duellen i aftes var det sidste direkte tv-sværdslag mellem Lars Løkke og Mette Frederiksen, inden vælgerne går i stemmeboksen på onsdag. Dermed står det klart, at Lars Løkke med sin sejr i aftes vinder en samlet 2-1-sejr i duelkunst mod Mette Frederiksen. Lars Løkke vandt også den første duel, der fandt sted kort før valget ligeledes på DR. Her kom Mette Frederiksen især til kort på spørgsmålet om pension til nedslidte. Lars Løkke afleverede et afgørende nyrestød, da han beskyldte Socialdemokratiet for ’det største bluff i dansk politik i flere generationer’. Henrik Qvortrup havde Løkke som klar vinder og gav statsministeren fem ud af seks stjerner. Frederiksen fik sølle tre. I den anden duel var Mette Frederiksen meget bedre med og hentede en smal sejr. Det var især tydeligt, at hun var mere tilpas med de almindelige vælgere som var til stede i studiet, end Venstre-formanden. Henrik Qvortrup afgav ved den lejlighed fem stjerner til Frederiksen. Løkke måtte tage til takke med fire.

Vild arrogance

Udover det akavede pære-kiks vil debatten nok blive husket for den bidske tone mellem kandidaterne. Særligt da emnet om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet kom på bordet gik det hedt for sig.

Mette Frederiksen sagde i et voldsomt angreb på Lars Løkke, at han udviser 'vild arrogance'.

– Lars, ved du hvor mange, der tager smertestillende medicin, når de tager på arbejde?

– Jeg vil give dem den værdighed tilbage, som du har ret til, siger hun.

Ved en anden lejlighed var hun yderst utilfreds med, at Lars Løkke ikke omtalte hende ved navn.

– Jeg hedder Mette, bed hun igen.

Lars Løkkes modsvar var blandt andet at beskylde socialdemokraten for at spille med 'skjulte kort', fordi hun ikke anviser præcist, hvem hendes pensionsplan skal komme til gode. Det kalder han 'uværdigt'.

SV skrinlagt

Duellen i aftes fandt sted på DR1 i den bedste sendetid mellem kl. 21 og 22. Vært var Kaare Qvist.

Mette Frederiksen fører i meningsmålingerne så stort, at Lars Løkke Rasmussen skal lave et historisk comeback, hvis han skal vinde serveretten i dansk politik.

Det politiske spil efter valget ventes at blive mere mudret end vanligt, da både rød og blå blok er under opløsning på grund af voldsomme krav fra støttepartierne.

Derfor Lars Løkke Rasmussen tidligere i valgkampen åbnet for, at indgå i en SV-regering, hvorfor duellen i aftes kan vise sig at være skønne spildte kræfter. Begge kandidater lader dog forstå, at de helst undgår at møde hinanden i regeringskontorerne.