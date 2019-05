Løkke: S tager markant ryk til venstre

Venstre tager afstand fra den økonomiske plan frem mod 2025, som Socialdemokratiet mandag har fremlagt efter knap to ugers valgkamp.

Det skyldes, at Socialdemokratiet vil forhøje og genindføre afgifter og skatter for at få råd til velfærd i fremtiden. Det kalder Venstre et markant ryk til venstre i det politiske spektrum.

Af samme grund tager statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afstand fra idéen om en SV-regering, som han ellers selv fremførte på grund af en frygt for den yderste højrefløjs fremfærd.

- Socialdemokratiet bekender sig entydigt til en skattestigningspolitik, og det er jeg ked af.

- Det kan blive dyrt for Danmark, det handler ikke kun om penge, men også om andre ting. De prøver at pakke det ind i en retorik om, at det kun er de rigeste, der skal til lommerne, men det forholder sig ikke sådan, siger Løkke på et pressemøde, hvor han kommer med en kommentar til S-udspillet.

Venstre mener, at Socialdemokratiets plan vil gøre Danmark 'fattigere, ikke rigere'.

- Man forsøger at få det til at se ud, som om det kun er højtlønnede, der skal betale. Men der er 277.000 ikke-topskatteydere, som skal betale mere for deres mobiltelefon, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Det er til at blive rundtosset af

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrups umiddelbare vurdering af udmeldingerne på Venstres pressemøde falder ikke ud til Løkkes fordel.

- Venstre overdramatiserer fuldstændig, hvad Socialdemokraterne spiller ud med. Langt det meste af det er jo kendt i forvejen.

- Løkke lægger derudover ud med at kalde Socialdemokraterne for venstreorienterede, men det er altså samme parti, som han ville i regering med for ganske få dage siden.

- Det er simpelthen til at blive rundtosset af, lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator.