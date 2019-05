Løkkes plan: Angrib, angrib, angrib

Måske har Lars Løkke Rasmussen på et tidspunkt drømt om en valgkamp, hvor han svævede over vandene og gav den som statsmand. En valgkamp, hvor han kunne bejle til vælgerne ved at henvise til alle resultaterne og storheden i regeringens politik.

Til det er der blot at sige: Dream on! Her ved indgangen til valgkampen kan han definitivt opgive enhver forhåbning om at vinde valget på ophøjet artighed og egne fortjenester.

Hvis Løkke skal gøre samtlige meningsmålinger til skamme og skabe et af de mest sensationelle comebacks i nyere dansk politisk historie, er der ikke noget, der hedder fine fornemmelser.

Så er der i virkeligheden kun én brugbar metode:

Angrib, angrib, angrib.

Politisk kommentator Henrik Qvortrup. Foto: Olivia Loftlund

Ganske vist har Løkke ved flere lejligheder bedyret, at valget skal vindes på at fortælle om alle resultaterne og Venstres egen politik. Men det er bare skåltale-snak. Sandheden er, at Løkkes eneste chance er at skabe en sidste øjebliks tvivl hos vælgerne om, hvorvidt det nu alligevel er for risikabelt at overlade magten til statsminister Mette Frederiksen.

Ekstra Bladet kunne forleden afsløre en over 100 sider lang spin-manual med anvisninger til alle Venstre-kandidater om, hvordan Socialdemokraternes svagheder skal udstilles i valgkampen. Og opskriften ser ud til at blive fulgt nøje blandt alle Venstre-løjtnanterne. Bare tjek de sociale medier, hvor der mildest talt ikke udfoldes synderlig opfindsomhed i forhold til forskrifterne i manualen.

Men når alt kommer til alt, er det Lars Løkke Rasmussen selv, der skal trække den hjem. Det er ham, der træde så meget i karakter i løbet af valgkampen, at vælgerne vender tilbage til blå blok i tilstrækkeligt antal.

Det ser nærmest umuligt ud lige nu. Men i tilfældet Lars Løkke Rasmussen må man nødvendigvis tage det forbehold, at han ved flere lejligheder har demonstreret en sjælden evne til at bringe sig ud af tilsyneladende håbløse situationer.

Det er erfaringsmæssigt, når alle andre dømmer ham ude, at Løkke evner at finde sit overgear. Dén evne demonstrerede han til overflod i 2014, da han overlevede, at et flertal i partiet ville afsætte ham som formand. På samme måde har han formået at holde liv i en regering, der gennem de seneste år er stødt på adskillige skær. Kønt har det ikke just været. Men pokkers effektivt. Og status er jo som bekendt, at en på papiret svag regering har holdt hele perioden ud.

En af valgkampens største udfordringer for Løkke bliver Rasmus Paludan. Løkke vil naturligvis lægge afstand til Paludans rabiate holdninger. Men vil han afvise at gøre brug af Stram Kurs’ mandater, hvis de efter valget lige præcis er dem, der kan sikre ham endnu en tur som statsminister?

Dét er et af valgkampens helt centrale spørgsmål, som Løkke vil forsøge at sno sig udenom. Han vil ikke bryde sig om definitivt at afvise noget, der kan koste ham magten.

Den vil Løkke nemlig rigtig gerne have. Nærmest for enhver pris.

Og derfor vil han i de kommende uger kæmpe som en besat for at fastholde den.

