Løkkes svigerdatter tvunget til at forlade Danmark

Reglerne på udlændinge området er kun blevet strammere de seneste år.

Og nu er de blevet så stramme, at Lars Løkkes søn, Bergur Løkke Rasmussen, må sige farvel til sin amerikanske kone, i hvert fald i en rum tid. Det fortalte statsministeren under en debat til TV2's valgfolkemøde, hvor en vælger fra publikum stillede et spørgsmål til 24-årsreglen.

- Jeg har en søn på 29 år, der er i præcis den samme situation som dig. Med en kæreste, der er langt fra at fylde 24 år, som bliver bachelor på Harvard University lige om lidt, der er i Danmark for at tage noget af sin uddannelse, og som skal rejse i slutningen af måneden, fordi hun ikke kan få lov til at være her. Det er helt skævt, sagde han.

Aldersforskel

Det er den såkaldte 24-årsregel, der spænder ben for statsministerens søn, da hans kone kun er 22 år. Reglen blev lavet for at forhindre udenlandsk familiesammenføring, hvis en af parterne er under 24 år, deraf navnet.

- Vi laver regler, og så gælder de. Så kommer de til at gælde i nogle eksempler, hvor man tænker, det var fandeme - undskyld mig - det var ikke lige dét, vi havde tænkt os, sagde statsministeren under debatten.

Ud af det blå foreslog Lars Løkke, at man kunne ændre i reglerne, sådan at der ikke gjaldt de samme krav for vestlige lande som for andre lande.

Ked af

I samme åndedrag sendte Lars Løkke en bitter pille afsted til Mette Frederiksen og Dansk Folkeparti. De blev udråbt som den eneste stopklods for at kunne lave om i reglerne. Til det svarede Socialdemokratiets formand fast.

- Jeg tror, at vi bliver nødt til at erkende, at når vi fører den udlændingepolitik, som vi gør, så er der en desværre pris, og den er jeg sådan set ked af, at I skal betale. Men vi kommer ikke til at fjerne 24-årsreglen, svarede Mette Frederiksen.

