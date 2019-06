Målinger tyder på at Nye Borgerlige kommer i Folketinget

Valgstedsmålinger fra DR og TV2 tyder på, at Nye Borgerlige klarer spærregrænsen på to procent og kommer i Folketinget.

Partiet får i DR's måling 2,0 procent, og dermed ligger det kun lige på grænsen til at komme ind. Da der er en statistisk usikkerhed på 0,4 procent kan man ikke konkludere med sikkerhed, at partiet kommer ind.

Det ser lidt bedre ud for partiet i TV2's måling, hvor det står til 2,5 procent af stemmerne.

Både DR's og TV2's måling spår Nye Borgerlige fire mandater.

Valgstedsmålingerne er de første, efter at valgstederne er lukket klokken 20. Målingerne bliver udarbejdet på baggrund af interview ved valgstederne med vælgere, der oplyser, hvad de har stemt.

Skulle Nye Borgerlige i det endelige resultat ikke klare spærregrænsen, så kan partiet stadig håbe på at komme ind på et kredsmandat.

Det er første gang, at partiet stiller op til Folketinget.

Nye Borgerlige blev stiftet i efteråret 2015 af Pernille Vermund og Peter Seier Christensen, der begge har en fortid hos De Konservative - nøjagtigt som partiets spidskandidat i Nordsjælland, Mette Thiesen.

Et års tid senere lykkedes det for partiet at indsamle de nødvendige vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget til folketingsvalget.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, kalder det "vildt", at hendes parti står til at komme i Folketinget ifølge den første valgstedsmåling.Hun erkender dog, at det med et rødt flertal bliver svært at få indflydelse.

- Så er vilkårene jo dem, at vi må gøre alt for at trække Mette Frederiksen (S-formand, red.) i en mere borgerlig retning.

- Jeg tror ikke, at der vil være en rød regering, der spørger, om de kan få vores mandater til at danne regering, siger hun.

Nye Borgerlige har tre ufravigelige krav. Partiet vil indføre et asylstop, kræve at alle udlændinge forsørger sig selv, og så skal udlændinge, som dømmes for kriminalitet, udvises efter første dom.

Og selv om partiet peger på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister, så skal han indfri disse krav, hvis han vil regne Nye Borgerlige med i sit parlamentariske flertal.

Kigger man på blokkene i valgstedsmålingerne, så ser blå blok ud til at miste det flertal, som det sikrede sig i 2015.

Den røde blok ser endda ud til at kunne mestre et flertal uafhængigt af Alternativets mandater.

I DR's måling står Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Enhedslisten til samlet at få 90 mandater. I TV2's står de fire partier til at få 91 mandater.

Dermed kan de røde partier fremvise et flertal i Folketinget uden Alternativet, som i målingerne står til henholdsvis seks og fem mandater.