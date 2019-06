Mens du sov: Går efter kongemord på Samuelsen

Liberal Alliance løb ind i et katastrofalt valgnederlag.

Med kun 2,3 pct. af stemmerne faldt regeringspartiet nærmest helt ud af Folketinget, og en lang række af partiets profiler er blevet kylet ud af vælgerne. Inklusive politisk leder Anders Samuelsen.

Og nu går partiets uddannelsesordfører, Henrik Dahl, efter at få has på Samuelsen og den øverste ledelse af partiet. Der er med andre ord lagt op til et formandsopgør i det desavouerede parti.

Anders Samuelsen blev groggy ført væk efter et historisk katastrofevalg, hvor han som udenrigsminister er færdig i Folketinget.

Anders Samuelsen lignede en mand i chok efter LA's nær-udslettelse i nat. Foto: Anthon Unger

- Vi har haft en ledelse, der har tabt tre valg træk. Jeg ved ikke, hvor meget fidus jeg har til folk, der har tabt tre valg i træk. Så er man måske klar til en udskiftning, siger Henrik Dahl til Politiken.

Dahl vil have både Anders Samuelsen og partiets oplagte kronprins Simon Emil Ammitzbøll-Bille udskiftet.

LA-formand færdig i Folketinget

- Det synes jeg. Jeg synes ikke, at man bare kan tabe tre valg i træk og lade som ingenting. Det kan man ikke, siger han.

Profiler faldt som fluer

Liberal Alliance formåede at gå fra 7,5 procent af stemmerne i 2015 til sølle 2,3 procent ved dette valg.

Det betyder, at udover Anders Samuelsen er også LA-profilen Joachim B. Olsen ude af Folketinget.

Det samme gør sig gældende for Laura Lindahl og partiets politiske ordfører Christina Egelund. Hun får ikke genvalg, fordi Liberal Alliance ikke har fået mandat i Nordjylland, hvor hun stiller op.

Anders Samuelsen bad i sin tale efter valgnederlaget om en klapsalve til dem, der desværre ikke kan fortsætte i Folketinget, og det endte altså med, at han kunne klappe ad sig selv.

Han var ellers optimistisk på partiets vegne.

- Vi ender over 2 procent, så vi er her endnu. For de af os, der kan huske tiden, hvor vi var på 0 procent, så er det fantastisk, sagde han.