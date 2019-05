Mette F: Tillykke, Løkke

- Jeg er glad for, at valgdeltagelsen har været høj, og at Socialdemokratiet er gået frem. Jeg vil gerne sige tillykke til Venstre, som har fået et godt valg, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som en reaktion på valgresultatet ved Europa-Parlamentsvalget.

Socialdemokratiet har sikret sig tre mandater ved valget, men partiet bliver overgået af Lars Løkkes Venstre, der har fået fire mandater.

Dermed er det heller ikke en jublende lykkelig socialdemokratisk formand, der er ankommet til Christiansborg.

Helt skidt er resultatet dog ikke for Socialdemokratiet. Partiet står til 21,5 procent af stemmerne mod 19,1 procent ved det seneste Europa-Parlamensvalg i 2014.

Om ti dage er står den på folketingsvalg. Dette havde Mette Frederiksen fokus stift rettet mod i sin tale på Christiansborg.

Mette Frederiksen fastslår således, at Lars Løkke Rasmussen ikke bør 'have chancen som statsminister for tredje gang'.