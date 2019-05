Mette F. med rød trussel: - Ikke statsminister for enhver pris

Der er grænser for, hvor meget Mette Frederiksen (S) vil finde sig i fra støttepartier, hvis rød blok vinder valget.

Især den stramme udlændingepolitik ligger fast, forsikrede Mette Frederiksen i aftes i en tv-duel på TV2 mod Lars Løkke Rasmussen (V).

- Hvis jeg skal være statsminister og føre en anden udlændingepolitik, end den jeg er overbevist om er rigtig for Danmark, så vil jeg ikke være statsminister for enhver pris, sagde Mette Frederiksen.

En rigtig udlændingepolitik er ifølge S-formanden den, ’hvor vi har styr på hvor mange, der kommer hertil, så vi også kan få integrationen til at fungere’.

- Hvis en række mindre partier vil afkræve, at jeg skal begynde at åbne op for udlændingepolitikken, så vil jeg ikke være statsminister, forsikrede Mette Frederiksen.

Vil ikke love

Flere partier i rød blok har ellers krævet flere lempelser for et pege på Mette Frederiksen.

S-formanden skruede dog endnu mere op. Beslutningen om at frasige sig statsministerposten kan allerede blive truffet ’før sommerferien’ altså i en dronningerunde efter valget.

Direkte adspurgt af Lars Løkke Rasmussen vil Mette Frederiksen dog ikke love, at hun ikke vil lave ’en eneste’ ændring af integrationsydelsen eller kontanthjælpsloftet.

- Jeg siger, at den brede udlændingepolitik står fast, siger Mette Frederiksen.

Hånden på kogepladen

Den melding må sender rystelser hjem i stuerne til Morten Østergaard (R), Pernille Skipper (EL) og Uffe Elbæk (ALT), vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Hun siger, at hvis alt går i hårdknude efter valget med nogle selvbevidste partier i rød blok, så kan det ultimativt udløse et nyvalg, fortæller han.

Samtidig kan der hurtigt blive tale om en diskussion om løftebrud, hvis rød blok vinder valget og lemper udlændingepolitikken en smule.

- Hun sætter hånden på kogepladen, fordi det er så kategorisk, så det kan blive svært at give selv de mindste indrømmelser, uden at blive beskyldt for løftebrud, siger Henrik Qvortrup.

Farveblind Løkke

Udover afvisningen til de røde venner, så afviste Mette Frederiksen endnu en gang Lars Løkkes tanker om en SV-regering.

Der er for stor ideologisk forskel, forklarede Mette Frederiksen. Det hjalp ikke, at Løkke forsikrede, at han var født farveblind.

- Det har man godt kunne mærke de sidste par dage, svarede Mette Frederiksen.

Danskerne skal stemme ved folketingsvalget 5. juni.