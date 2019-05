Mette F. om spioner: De har fulgt efter os i hele landet

Socialdemokratiets formand har godt bemærket de to unge Venstre-folk, der har filmet hende under valgkampen

Det er ikke gået Mette Frederiksens næse forbi, at par ihærdige unge partisoldater fra Venstre har fulgt hendes færden stort set overalt i valgkmpen.

Der er tale om to centrale medlemmer af Venstres Ungdom, der har fulgt S-formandens valgkampsaktiviteter med professionelt optageudstyr.

'Jeg har godt lagt mærke til dem, fordi de i flere uger har fulgt efter os i hele landet med kameraer og mikrofoner. Men det kommer ikke helt bag på mig efter den kampagne, Venstre har ført indtil nu', lyder det fra Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

En række billeder

Ekstra Bladet har tidligere lagt en række billeder frem af de to spioner fra flere arrangementer rundt omkring landet.

Der er specifikt tale om Venstres Ungdoms retsordfører, Ivan Al Halili, og VU's Horsens-formand, Carl Grauballe.

Hos Socialdemokratiet ser formand Mette Frederiksen de to VU'eres aktivitet som et udtryk for, at Venstre har mest travlt med modstanderens gøren og laden.

'Jeg vil fortsætte med at fremlægge Socialdemokratiets egen politik og fortælle om, hvad vi gerne vil. Og så må Venstre jo selv redegøre for, hvorfor deres valgkamp handler mere om os end om dem selv.'

De to Venstre-spioner i gang gang i optagelserne i Odense i sidste uge. Privatfoto

