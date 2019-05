Mette F. om SV-regering: - Jeg kan ikke se det for mig

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, mener, at afstanden til Venstres politik er for stor til, at der kan skabes en eventuel SV-regering.

Det siger hun på et pressemøde, efter at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har talt for en SV-regering for at holde de yderste højrefløjspartier uden for indflydelse.

- Jeg har en lille smule svært ved at tro på oprigtigheden i det, Lars Løkke Rasmussen siger i dag, siger Mette Frederiksen.

Meldingen fra Lars Løkke Rasmussen kom torsdag efter halvanden uges valgkamp.

Mette Frederiksen lister en række forskelle op på Socialdemokratiet og Venstre, som hun mener betyder, at der ikke kan dannes en eventuel regering.

Hun peger blandt andet på centraliseringsspørgsmålet, pension, ulighed, velfærd og den grønne dagsorden.

- Jeg kan ikke anbefale en SV-regering med de uenigheder, som jeg blandt andet har været inde på her.

- De politiske uenigheder er af sådan en karakter, at en sådan regering ikke kan komme på tale, siger Mette Frederiksen.

- Danmark er blevet voldsomt centraliseret som følge af Lars Løkkes centralreform. Vi vil gerne gå den anden vej.

- Jeg kunne nævne, at vi blev smidt ud af forhandlingerne om seniorførtidspension. Der er en forskel på, om man tror på en egentlig ret til seniorpension.

Anbefaler ikke

Lars Løkke Rasmussen kom med den overraskende udmelding i en samtalebog, der udkommer torsdag med navnet 'Befrielsens øjeblik'.

Her peger han på det opbrud, der er i dansk politik, som årsagen til en eventuel SV-regering, hvis de borgerlige taber magten på grund af ultimative krav fra de yderste højrefløjspartier.

Mette Frederiksen kæmper også med en del krav fra venstrefløjen, hvis hun vil være statsminister. Hun deler en del af statsministerens analyse.

- Jeg deler statsministerens frustration over mængden af ultimative krav, der er kommet i dansk politik, og mængden af løfter, som alle ved ikke har nogen gang på jord, siger Mette Frederiksen.

