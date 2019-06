Mette F. skyder regeringsforhandlinger i gang: Starter med Venstre

Venstre er det første parti, som klokken 9 møder Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, på Christiansborg til forhandlinger om en ny regering.

I løbet af dagen vil alle partier så komme en tur forbi Socialdemokratiet, og efter planen er Radikale Venstre det sidste parti, som skal mødes med Socialdemokratiet fredag aften.

Der er afsat 40 minutter til hvert parti. Inden frokost møder altså Venstre, derefter Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten.

Efter frokost kommer Nye Borgerlige, Alternativer og Liberal Alliance og hen på aftenen er det så Konservative og Radikale Venstre.

Ud over Mette Frederiksen vil Socialdemokratiet politiske ordfører, Nicolai Wammen, og gruppeformand Henrik Sass Larsen deltage i forhandlingerne.

Torsdag blev Mette Frederiksen efter en dronningerunde valgt til kongelig undersøger.

Det betyder, at det nu er hendes opgave at lede forhandlingerne om en ny regering, efter at Lars Løkke Rasmussen (V) har indgivet VLAK-regeringens afskedsbegæring til dronningen.

Målet er at danne en socialdemokratisk etpartiregering, understregede Mette Frederiksen torsdag.

Hun er dog blevet mødt af flere krav fra De Radikale, SF og Enhedslisten, hvoraf enkelte er ultimative.