Mette F. tæsker Thorning

Alt tyder på, at Mette Frederiksen kommer til at høste flere stemmer ved dette folketingsvalg, end Helle Thorning gjorde i 2015

Mette Frederiksen kommer efter alt at dømme til at høste flere personlige stemmer end sin forgænger i Socialdemokratiets formandsstol.

Det tyder alt på nu, hvor næsten alle stemmer i Mette F.s storkreds er talt op.

Ved folketingsvalget i 2015 blev Helle Thorning-Schmidt valgets næststørste stemmesluger med 42.412 personlige stemmer.

Og onsdag kort før 13, hvor det kun er Thisted-kredsen i Nordjyllands Storkreds, hvor Mette Frederiksen stiller op, der ikke er talt på, har S-formanden og landets måske kommende statsminister fået 41.668 personlige stemmer.

Det vil sige, at Mette Frederiksen skal have mindre end 744 personlige stemmer i Thisted-kredsen, hvis hun ikke skal slå sin forgænger Helle Thorning-Schmidt.

Netop i denne kreds står Socialdemokratiet til en pæn fremgang og til i alt at få 35,3 pct. af stemmerne.

Mette Frederiksen ser - indtil videre - også ud til at blive landets største stemmesluger. På trods af en lille tilbagegang for Socialdemokratiet, ender partiet med at blive det største i Folketinget med 25,9 procent af stemmerne.

Derudover kan hun med stor sandsynlig også føje titlen som regeringschef til sit CV. Alt tyder nemlig på, at et flertal af Folketingets partier, der vil pege på Mette Frederiksen som statsminister.

