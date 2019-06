Mette F. til Østergaard: Vi vil ikke føre borgerlig økonomisk politik

Socialdemokratiet vil ikke føre en borgerlig økonomisk politik efter folketingsvalget, hvis magten overgår til rød blok.

Det siger S-formand Mette Frederiksen på et pressemøde mandag, hvor hun fremlægger partiets ti mål for, hvad en ny regering skal arbejde for.

Kommentaren kommer som en reaktion på, at De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, i Børsen siger, at Mette Frederiksens økonomiske plan for 2025 ikke lever op til De Radikales krav.

Og det kan få den konsekvens, at partiet blokerer hendes vej til statsministerposten.

- Jeg vil gerne sige det helt klart: Hvis ikke vi er for, så er vi imod. Der bliver ikke noget med at vende det døve øre eller blinde øje til, siger Morten Østergaard til Børsen.

Men De Radikale skal ikke forvente, at Mette Frederiksen vil være med på partiets krav, siger S-formanden på pressemødet.

- Der er et stærkt ønske fra Morten Østergaard om at føre en borgerlig økonomisk politik. Det har jeg ikke noget ønske om. Det er ikke derfor, jeg blev socialdemokratisk formand.

Hun tilføjer, at hun er uforstående over for de mange ultimative krav, der kommer fra politiske kolleger på venstrefløjen. Men det forhindrer hende ikke i at forhandle med partierne, siger hun.

- Hvis vi får muligheden efter valget, så vil vi forhandle med partierne om at danne en ny S-regering.

Søndag trak hun ellers linjen helt klart op: Enten bakker De Radikale fra deres ultimative krav og støtter Mette Frederiksen som statsminister mod at få indflydelse, eller også risikerer partiet, at Lars Løkke Rasmussen fortsætter på posten.

På vej ind til duel med Lars Løkke Rasmussen i DR Byen søndag aften sagde S-formanden:

- De vælgere, der overvejer at stemme på Det Radikale Venstre, må tænke over, om en stemme på De Radikale i virkeligheden kan betyde, at man kommer til at støtte Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg tager ikke nogen for givet, og jeg forstår selvfølgelig godt, at partier, som forhåbentlig ender med at pege på os, så vi kan danne regering, vil have indflydelse på den politik, der bliver ført i Danmark.

- Men ultimative krav kommer vi ikke nogen vegne med, sagde Mette Frederiksen.

Et af de spørgsmål, som De Radikale og Socialdemokratiet er uenige om, er, hvorvidt beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft i Danmark skal sænkes. Det er årsløn, man skal have, før man kan komme hertil for at bo og arbejde fra lande uden for EU.

De Radikale mener, at beløbsgrænsen skal sættes ned til 325.000 kroner. I dag er grænsen på 418.000 kroner.

Ifølge partiet vil det frigive to milliarder kroner mere, der eksempelvis kan gå til velfærd.

Men den idé afviser S-formanden på pressemødet, da det skal være højt specialiseret arbejdskraft, som kommer til Danmark.

- Det, der er udfordringen ved at sænke beløbsgrænsen, er, at du kommer helt ned på det ufaglærte arbejdsbeløb.

- Det kan jeg simpelthen ikke se, når vi har så mange herhjemme, som stadigvæk ikke er i gang med noget fornuftigt, siger hun.