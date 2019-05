Mette F. vil hæve cigaretpriser for unge

Socialdemokratiets formand åbner nu op for en differentieret pris på tobak, så det bliver dyrere for unge at ryge

Mette Frederiksen lufter nu idéen om differentierede cigaretpris. På den måde skal det blive dyrere at ryge for unge mennesker, mens man tager hensyn til pensionisterne.

Det skriver DR.

- Måske vil der være en mulig vej i at sige, at vi sætter priserne op for de unge, så de ikke starter med at ryge, men at vi måske samtidig lige skærmer nogle af de pensionister, der ikke har så mange penge, siger hun til DR.

Hun anerkender dog, at hun ikke helt ved, hvordan sådan et system skulle skrues sammen, eller om det overhovedet kan lade sig gøre.

Har fået hug

Lars Løkke (V) har ellers været ude efter Mette Frederiksen for ikke at melde klart ud, hvor Socialdemokratiet står på området. Men nu melder hun sig dog ind i cigaret-debatten uden at blive alt for konkret.

Der er et stort flertal i Folketinget for, at prisen på cigaretter skal hæves.

