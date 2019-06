Mette i tårer i nat: Nu begynder det store dronninge-spil

Rød blok vandt valget. Men Mette Frederiksen fik et mudret valg. Nu begynder det store magtspil

I dag er det alvor for Mette Frederiksen (S).

S-bossen blev valgets vinder med 91 mandater til rød blok. Men hendes parti, Socialdemokratiet, gik en anelse tilbage.

Og allerede fra morgenstunden torsdag står 'vennerne' i den røde blok klar med ultimative krav om lempelser af udlændingepolitikken, minimumsnormeringer i daginstitutioner og en masse andet.

Fra klokken 11.00 torsdag formiddag er det sandhedens time for den socialdemokratiske formand.

Her vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gå til dronningen, hvor han vil anbefale, at der indkaldes til en dronningerunde.

Sådan fungerer en dronningerunde Torsdag klokken 11 går statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til dronningen, som han vil anbefale at gennemføre en dronningerunde. Det betyder, at repræsentanter for samtlige partier møder op for at orientere dronningen om, hvordan de ser på den politiske situation efter folketingsvalget. * Når en regering har mistet sit flertal efter et valg - eller situationen bare er uklar - vil der blive indkaldt til en dronningerunde. * Ved en dronningerunde udpeger dronningen på råd fra partierne en forhandlingsleder eller en person, der får til opgave at danne en regering og blive statsminister. * Den fungerende statsminister og Statsministeriet rådgiver under hele forløbet fra sidelinjen. * Dronningerunden blev indført i 1909 og er en politisk praksis, idet den ikke er skrevet ned i nogen lov. * Regentens rolle i regeringsdannelsen står dog i Grundloven, der siger, at regenten udnævner og afskediger statsministeren. Kilde: Folketinget.

Under dronningerunden vil repræsentanter for alle partier i Folketinget redegøre for deres syn på den politiske situation.

Derpå udpeger dronningen efter råd fra partierne en forhandlingsleder eller peger på en person, der får til opgave at danne en regering.

Der er flertal for, at det bliver Mette Frederiksen.

Og noget tyder på, at alvoren allerede er ved at gå op for Mette Frederiksen.

Frederiksen ønskede i nat ikke at tale med Ekstra Bladet, da hun foran Socialdemokratiets hovedkvarter på Christiansborg takkede sin stab for valgkampen.

Her sluttede hun valgaftenen af med tårer. Frederiksen gav kram til stort set hver eneste af de 200 hujende partisoldater, som var mødt frem. Derefter blev der sunget for S-formanden, mens hun måtte tørre tårer væk fra øjenkrogen.

Efter en kort tale forlod hun bygningen. Uden altså at have lyst til at tale yderligere om det mudrede valgresultat.