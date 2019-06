Mettes hovedpine: - Så hårdt kan det siges

Mette Frederiksen (S) skal have krav fra partiet i rød blok til at gå op, selvom flere stritter i forskellige retninger, før hun kan kalde sig statsminister

Partierne i rød blok råber alle krav til Mette Frederiksen, hvis hun skal være statsminister på deres nåde.

Faktisk har SF, de radikale og Enhedslisten så mange krav, at der intet er at sige til, hvis den socialdemokratiske formand har politisk hovedpine.

- Det bliver min opgave at lytte til alle. Jeg skal ikke kun være statsminister for dem, der har stemt rødt. Jeg bliver statsminister for alle, siger Mette Frederiksen.

Lad os tage kravene ganske kort, inden partilederne kan få lov til at uddybe dem.

Krav til Mette F. SF - Der skal være en regering med flere partier fra rød blok. - Afskaf kontanthjælpsloftet, fjern børnefattigdom og lever minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Radikale Venstre - En politisk aftale, som udstikker en ny kurs for Danmark. - Den nye kurs gælder den grønne omstilling, uddannelse og en økonomisk politik, som giver mulighed for det. Enhedslisten - Kontanthjælpsreformen skal ændres, og integrationsydelsen skal afskaffes. - Bedre velfærd, øget lighed, bekæmpet fattigdom, og så skal den grønne omstilling gå hurtigt.

SF: Ikke nemt

SF har - udover kravet om en regering med flere partier - tre politiske krav til Mette Frederiksen. Og det er en håndsrækning, mener SF-formand Pia Olsen Dyhr.

- Alene ved, at jeg ikke har nævnt hele SFs politik, så viser jeg forhandlingsvillighed. Jeg ved godt, det her ikke bliver nemt, siger SF-formanden.

- Det skal være en flerpartiregering, fordi vi ønsker en regering, som kan regerer i Danmark, så det ikke bliver utrygt eller usikkert i forhold til, hvilken retning vi skal, lyder det.

Skipper: Så hård kan de siges

Enhedslisten synes, at SF's krav om flere partier i en regering 'er et mærkeligt krav'. Faktisk holder Enhedslisten støtten til Mette Frederiksen som statsminister i bero.

- Når vi i mål med forhandlingerne, så kan det være, at hun kan få lov til at betræde statsministerposten, siger Pernille Skipper.

- Indtil videre modsætter vi os dannelsen af en socialdemokratisk regering. Så hårdt kan det siges, fortæller Enhedslistens politiske leder.

Østergaard: Ufravigeligt krav

Radikale Venstre kræver en aftale, som 'man kan huske', hvis de skal acceptere Mette Frederiksen som statsminister.

- Vi vil stille krav om en politisk aftale, om hvilken kurs, regeringen vil udstikke for Danmark som en forudsætning for, at vi kan bakke op, siger Morten Østergaard.

- Skal den aftale være på skrift?

- De skal have en karakter, så vi kan huske det bagefter, lyder det.

- Vi har et ufravigeligt krav, at den politiske aftale sikrer en ny retning for Danmark.

Den nye retning gælder radikale meldinger på udlændingepolitik, grøn omstilling, uddannelse og en økonomisk politik.

- Hvis ikke vi kan blive enige om det, så bliver hun heller ikke statsminister, siger Morten Østergaard.

Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen fastholder, at hun vil stå fast på den stramme udlændingepolitik med stemmer fra Venstre og Dansk Folkeparti.

Hvis S-formanden bliver udpeget til kongelig undersøer af dronningen, så skal hun stå for forhandlinger om et grundlag for en ny regering. De forhandlinger kan tage adskillige uger.