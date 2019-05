Mettes røgsignal: - Ikke gennemtænkt

Politikere puster gerne prøveballoner op, når de vil teste stemningen hos vælgerne. Mette Frederiksen går nye veje og udsender som mulig kommende national høvding nu et røgsignal.

Som røg skal prisen på cigaretter stige til vejrs - men kun for unge mennesker. Ældre skal betale mindre for deres smøger. Men hvordan den Mette F.-ikse idé derudover skal holdes svævende, ved ikke engang S-høvdingen selv.

- Hvis man bare sætter prisen op til 80-90 kroner, som nogen har foreslået, så ved jeg jo godt, at det ikke betyder, at folk holde op med at ryge. Og så er bunden slået ud af deres førtidspension eller folkepension. Så vi forsøger at finde en balance, hvor vi bekæmper rygning uden at få uligheden til at stige.

Fyld bagagerummet

- Skal der være kiosker for de unge og særlige ældrekiosker, eller hvordan skal det gøres, Mette Frederiksen?

- Vi regulerer så meget andet i det her samfund, så mon ikke vi kan køre med to priser på cigaretter. I forvejen skal man vise ID, når man er ung, fordi man ikke må købe cigaretter på alle tidspunkter i sit liv, heldigvis. Så kunne det være den samme ordning også skulle gælde for prisen.

- Du åbner altså for et sort marked, hvor pensionister kan spæde pensionen op ved at sælge videre til de unge.

- Det er problemet med cigaretpriser under alle omstændigheder. Du kan bare tage til et andet land, hvor de er billigere. Og så fylde bagagerummet op med en masse billige smøger fra et andet land, siger hun.

Er det virkelig så skævt?

- Minder dit forslag ikke om Lars Kolind, der engang ville have lavere skatter på Fyn. Det lyder måske godt, men svært at gennemføre i et velfærdssamfund?

- Sammenligningen er total mærkelig. Derfor er den heller ikke rigtig. Er du sikker på, at det er så skævt? Nogle gange må vi erkende, at der ikke er et ja- eller nej-svar til de spørgsmål I stiller.

- Jeg kender en masse rygere, hvor rygning ikke er deres største problem. De vil blive ved med at ryge smøger, selvom prisen bliver sat op. Så har de bare ikke råd til nogle andre ting. Jeg vil gerne gøre noget ved rygning, men vi skal også passe på, at uligheden ikke stiger endnu mere.

- Hvis man vil være statsminister, så skal man også kunne svare konkret…

- Nogle gange skal man også have lov at sige, at man ikke har et svar på det hele. Og at noget er svært. Det er da det letteste i verden at sige, at det skal koste 90 kroner. Men hvad så med dem, som ikke har ret mange penge?

- Statsministeren siger, du er bange for vælgerne (fordi du ikke tør sætte cigaretpriserne op for alle, red.)?

- Han siger utroligt meget i den her valgkamp. Det kan være svært at følge med i alle angreb fra Venstre, lyder det fra Mette Frederiksen.

- Ikke gennemtænkt

På gaden i Holbæk, hvor Mette Frederiksen var et smut forbi på sin bustur rundt i landet, vakte forslaget om forskellige priser generationerne imellem ikke ligefrem jubel. Prisen skal op for alle, lød det fra de folk Ekstra Bladet talte med midt i valghurlumhejet. Kun byens socialdemokratiske borgmester kunne forstå den rygende genialitet fra formanden.

Henning og Aase Jørgensen skulle da lige se Mette Frederiksen, som var et smut forbi deres hjemby Holbæk. Henning ønsker som tidligere ryger, at alle med den usunde last smider smøgerne. Foto: Mogens Flindt.

Henning Jørgensen, 70, havde taget turen til centrum for at se giraffen i form af Mette Frederiksen. Men han tror ikke på, at det er en hvid lykkekanin, som S-formanden har trukket op af hatten med de differentierede cigaretpriser.

- Det er ikke et godt forslag. Jeg kan godt se, at det vil være fint for pensionister som mig, men alle skal jo holde op med at ryge.

Ved hans side står ægtefællen Aase Jørgensen, 66. Efter lidt forhandling bliver parret enige om, at en fair pris for en pakke cigaretter vil være 60-70 kroner. Altså 20-30 kroner dyrene end i dag. Men det altså for alle danskere - unge som gamle.

- Tror du Mette Frederiksen er bange for vælgerne, som Lars Løkke mener?

- Det er i hvert fald som om, hun går lidt for meget op i den aldersgruppe, som vi tidligere kaldte arbejdere. Jeg tror, det er dem, hun tænker på, siger Henning Jørgensen.

Erik Olesen, 79, var ligeledes klar i mæglet. Han er medlem af Socialdemokratiet. Men man behøver ikke være enig i alt, hvad formanden siger, konstaterede han.

- Det er en dårlig idé, lød det prompte.

- Jeg tror ikke, det var et gennemtænkt forslag fra hendes side, men nu er det jo lidt svært at trække tilbage.

- Hvordan har hun egentlig tænkt sig at gøre det? Det har jeg svært ved at se. Desuden går det jo imod ambitionen om, at alle jo faktisk helst skulle holde op med at ryge.

- Kunne du ikke se en fin sideindtægt for dig her. Du kunne begynde at sælge cigaretter til de unge.

- Nej, det har jeg ikke lyst til. De unge skal jo helst slet ikke have cigaretter.

Erik Olesen syntes, at en pakke smøger bør koste cirka 60 kroner.

Fuldtonet opbakning - naturligvis - til formandinden fra borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, der har styret Holbæk siden kommuinalvalget i 2017. Foto: Mogens Flindt

Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S), 26, ryger ikke smøger. Heller ikke til fester. Hun bakkede fuldtonet op om sin formands pristanker, selvom de unge skal til lommerne.

- Lugter det ikke lidt af, at din formand er bange for vælgerne, når man ikke tør lade prisen stige for alle?

- Det lugter af, at man tager sit ansvar alvorligt. Vi har et problem med, at for mange unge ryger cigaretter. Det må vi gøre noget ved, sagde hun.

Nedenfor et par indtryk fra Mette Frederiksens valgstop i Holbæk. Foto: Mogens Flindt.

Mette Frederiksen i Holbæk i forbindelse med valget. Foto: Mogens Flindt