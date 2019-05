Mimi vil politianmelde Paludan

Det får ikke lov at gå ubemærket hen, at Rasmus Paludan her til aften kaldte Mimi Jakobsen 'nazi-svin'

Mimi Jakobsen agter at politianmelde lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, efter han her til aften kaldte hende 'nazi-svin' i DR's Aftenshowet.

- Jeg kan ikke se, jeg kan gøre andet. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg har været i politik i 30 år. Det kan jeg ikke have siddende på mig. Nogen vil måske sige, 'så får han opmærksomhed'. Jeg er sgu ligeglad. Jeg vil ikke kaldes det der.

- Hvad tænkte du, da du blev kaldt 'nazi-svin'?

- Lige da han sagde det, tænkte jeg. 'Det sagde han ikke'. Jeg klappede i som en østers, simpelthen. Jeg blev overasket.

- Jeg har ikke sagt, at han er nazist. Jeg har sagt, at det han siger, det som kommer ud af munden på ham, giver mig mindelser om - og det var selvfølgelig nazisterne - det Europa så i 1930'erne, siger den 70-årige tidligere CD-leder.

- Mimi Jakobsen, du er ikke bange for at blive en del af hans spil ved at politianmelde ham?

- Hvad skal jeg gøre? Jeg vil da ikke have det siddende på mig. Jeg tror ikke på, at man skal tie ham ihjel. Jeg tror på, at man skal stille op og gå til ham. Der var flere som ikke ville træde op og være sammen med ham i studiet.

Paludan om Mimi Jacobsen på live-tv: - Hun minder allermest om Adolf Hitler

Uhørt

- Jeg skal ikke vælges til en skid, så jeg tænkte, det vil jeg godt. Man skal ikke tie sådan nogen ihjel. De skal have modstand, når de siger de ting, de siger. Uanset, hvem det er, siger Mimi Jakobsen.

Mimi Jakobsen fik også at vide af Rasmus Paludan, at han mente, hun mindede ham om Adolf Hitler.

- Begge dele er uhørt, konstaterer Mimi Jakobsen.

Mimi Jacobsen var i en årrække leder af midterpartiet CD, som hendes far Erhard Jakobsen stiftede op til jordskredsvalget 1973.

Hun har betridt en række ministerposter. Seneste indtil 1996, hvor CD forlod Nyrup-regeringen.

Siden har hun bl.a. betridt posten som generalsekretær i Red Barnet Danmark.