Minimumsnormeringer afskrækker ikke Mette Frederiksen

- Jeg er ikke afskrækket af, at vi taler minimumsnormeringer, siger Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, under tv-debatten "Højlunds Forsamlingshus" på TV 2.

Netop minimumsnormeringer er vigtig for både Enhedslisten og SF, som kan blive Socialdemokratiets parlamentariske grundlag efter et valg.

Pernille Skipper, politisk ordfører i Enhedslisten, undrer sig over, at man ikke kan lovgive om, hvor mange elever, der må være i en folkeskoleklasse, men ikke om hvor mange børn, der må være per pædagog i en daginstitution.

Mette Frederiksens melding er "sød musik i SF's ører", tweeter formand for SF, Pia Olsen Dyhr, under debatten.