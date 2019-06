Miss Danmark-model kommer i Folketinget

Den tidligere Miss Danmark-finalist Aki-Matilda Høegh-Dam har vundet et mandat på Grønland. Hun bliver dermed det sjette yngste medlem af Folketinget nogensinde

Fra Miss Danmark til en plads i Folketinget.

Det er virkeligheden for 22-årige Aki-Matilda Høegh-Dam fra Siumut, der noget overraskende sikrede sig et mandat på Grønland og dermed bliver det sjette yngste medlem af Folketinget.

Det skriver grønlandske KNR.

- Det er fedt. Det er lidt surrealistisk, og jeg har ikke rigtig fattet det endnu. Men jeg er stolt over, at være noget så langt, siger hun til mediet, efter det kom frem, at hun fik 3.467 personlige stemmer.

Aki-Matilda Høegh-Dam sammen med den dømte cafekonge Bahram Sari Beliverdi og model Lisa Lents. Foto: Michael Bothager/Ritzau Scanpix

Dermed snupper hun pladsen fra skandaleramte Aleqa Hammond, der blev ekskluderet af Siumut, fordi hun misbrugte et dankort, der var stillet til rådighed af Folketinget.

Aki-Matilda Høegh-Dam deltog i Miss Danmark i 2015, hvor hun endte på en sjetteplads. Det var dog ikke uden skrammer, da hun blev beskyldt for slet ikke at være grønlænder, fordi hun dengang havde lyst hår og blå øjne.

Til dagligt læser Aki-Matilda Høegh-Dam statskundskab på Københavns Universitet, og nu kan hun se frem til et tidskrævende, men studierelevant studiejob i Folketinget.

Den tidligere Miss Danmark-model støtter Mette Frederiksen.

Det andet mandat på Grønland går til Aaja Chemnitz Larsen, der allerede sad i Folketinget i forvejen. Hun støtter også Socialdemokratiet.

På Færøerne er får rød og blå blok et mandat hver. Færøernes to mandater i Folketinget går til henholdsvis det borgerlige parti Sambandspartiet og Socialdemokratiet, der sender Edmund Joensen og Sjúrdur Skaale til Danmark.

Foto: Christian Klindt Sølbeck/Ritzau Scanpix