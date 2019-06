Morten Ø. efter valg-bombe: - Jeg giver ikke Løkke en redningsplanke

- Vi peger på Mette. Hun skal have chancen.

Sådan lyder det fra de radikales leder, Morten Østergaard, efter Lars Løkke Rasmussen tidligere på dagen annoncerede - dagen før valget - at han går til valg på en regering henover midten.

Han afviser, at Løkke, som han har bebudet, kan arbejde på at danne en regering henover midten efter valgstederne lukker i morgen aften.

- Siger du nej til statsministerens invitation?

- Jeg kommer ikke til at give Lars Løkke Rasmussen en redningsplanke, siger Morten Østergaard ved et interimistisk pressemøde i Bibliotekshaven ved Christiansborg, hvor han kalder den mulighed for 'utroværdig' af de radikale.

Se også: S-vælgere trodser partiet: Ønsker væsentligt dyrere smøger

- Radikale kommer til at føre politik for at genskabe tilliden til politik og politikere. Alt for mange har mistet troen på, at politik handler om dem.De oplever, at politikerne vil gøre, sige og mene hvad som helt for at få magten - og beholde den, lyder det fra den radikale leder.

- Har vi de afgørende mandater efter valget i morgen, får Danmark en ny statsminister, siger Morten Østergaard og tilføjer:

- Vi kan ikke fortsætte med Lars Løkke Rasmussen.

- Hvad hvis han kommer jer i møde på en række punkter, vil du så afvise, at han alligevel skal være statsminister på radikale mandater?

- Prøv at høre... vi står én dag før valget. Lars Løkke og Inger Støjberg har stået og advaret mod os. Det savner ret meget troværdighed, at det pludselig skulle have ændret sig, tilføjer Sofie Carsten Nielsen, der flankerer Morten Østergaard på pressemødet.

- Så I vil udtrykke mistillid til Lars Løkke Rasmussen i morgen, hvis I får de afgørende mandater?

- Det er det, jeg siger, så klart at ingen kan misforstå det. Hvis vi får de afgørende mandater i morgen, så får vi en ny statsminister end Lars Løkke Rasmussen.

Den radikale leder er dog knap så kategorisk i sin afvisning af et regeringssamarbejde med en anden Venstre-leder end Lars Løkke, som de nedenstående svar afslører:

- Er det Løkke, der er problemet? Hvad hvis det er en anden Venstre-mand, der står i spidsen for Venstre?

- Ja, der er vi nødt til at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Jeg siger, hvad jeg har sagt i et års tid: vi vælter statsministeren ved førstkommende lejlighed, for vi har brug for en ny statsminister.

- Ville I kunne støtte Kristian Jensen, i tilfælde af at det skulle blive aktuelt?

- Vi kan ikke stå og rangordne folk. Det vigtige er, at Danmark skal have en ny statsminister, og vi peger på Mette Frederiksen.

- Vil du fuldstændig afvise, at I kan støtte Kristian Jensen som statsminister?

- Jeg siger: Hvis vi har de afgørende mandater, får Danmark en ny statsminister efter i morgen.

- Bliver vores mandater afgørende, er det det, der kommer til at ske.