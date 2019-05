Morten Østergaard til angreb mod grænsekontrol: - En falsk tryghed

Fronterne var trukket hårdt op, da Dansk Folkeparti og Radikale Venstre torsdag eftermiddag debatterede EU, flygtninge og grænsekontrol i den sønderjyske by Tønder.

Begge partier var repræsenteret ved deres formænd, Morten Østergaard og Kristian Thulesen Dahl, men også deres spidskandidater ved det forestående europaparlamentsvalg, Peter Kofod og Morten Helveg Petersen.

Opbakningen til Dansk Folkepartis grænsepolitik var tydeligt stor blandt de tilhørende i Hotel Tøndershus' lokaler, hvor mange havde havde medbragt små, blå DF-flag.

De forreste rækker i Hotel Tønderhus' lokaler blev indtaget af lokale DF'ere, da Dansk Folkeparti og Radikale Venstre torsdag mødtes til debat om blandt andet EU og grænsekontrol. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Overlad det nu til politiet

- Forestil jer lige, at man kunne afværge ét terrorangreb på grund af grænsekontrol. Og så vil Morten Østergaard fjerne den? Grænsekontrollen er alle pengene værd, sagde Kristian Thulesen Dahl fra scenen, hvorefter publikum kvitterede med et bifald.

Men det argument er Morten Østergaard ikke enig i, forklarede han til Ekstra Bladets udsendte efter debatten.

- Når jeg kigger på, at det tager en grænsevagt et år at stoppe syv personer med udløbet pas, rejse seks sigtelser og finde en peberspray eller lignende, så fortæller det mig, at det ikke er en effektiv måde at bruge ressourcerne på. Hvis man vil os det ondt, så bruger man nok en af de grænseovergange, hvor politiet ikke står, siger lederen af Radikale Venstre og tilføjer:

- Overlad det nu til politiet at prioritere ressourcerne, så de tager de mest alvorlige forbrydelser først, og ikke personer, der går rundt med et udløbet pas.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Koster 18.000 i timen

På de fleste af overgangene på den dansk-tyske grænse er der ikke nogen, som tjekker pas. I alt 15 af grænseovergangene er i øjeblikket bevogtede, men det er kun ved de tre største overgange i Padborg, Kruså og Frøslev, at grænsevagterne er permanent til stede. Det skriver JydskeVestkysten.

Til trods for at der fortsat er masser af huller i grænsekontrollen, så er det en meget bekostelig affære for den danske stat.

Det fremgår af et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen, at grænsekontrollen ifølge regeringen kostede 275 millioner kroner i løbet af halvandet år, og idet der nu har været grænsekontrol i mere end 40 måneder, kan regningen meget vel være steget til i omegnen af en halv milliard kroner.

Den daglige udgift for grænsekontrollen løber op i over 400.000 kr. om dagen og 18.000 kr. i timen. Danmark har brugt 2.100.000 timer på paskontrollen og afvist 7.599 personer. Med andre ord tager det 276 timer at afvise en enkelt person, skriver DR.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Radikale vil hjemsende kriminelle

Der findes næppe to partier der er mere uenige i EU og grænsekontrol end Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, men ved torsdagens debat i Tønder opstod der alligevel øjeblikke, hvor partiernes formænd nærmede sig hinanden en smule.

Det skete blandt andet, da Morten Østergaard understregede, at hans parti også mener, at kriminelle indvandrere skal forsøges hjemsendes, og at han ikke er tilhænger af 'ubegrænset' asyl.

Begge udmeldinger blev mødt af højlydte suk og vantro fra salens forreste rækker, der primært bestod af loyale DF-tilhængere.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Valg er 'enormt afgørende'

Kristian Thulesen Dahl kom også med en slags indrømmelse på EU-området, der pegede i retning af, at der er blevet blødt en smule op for EU-modstanden i Dansk Folkepartis lejer - i hvert fald under EP-valgkampen.

- Vi går ikke til ep-valg med en plan om at melde Danmark ud af EU, sagde partilederen, der udtrykte stor tilfredshed med arrangementet i Tønder, da Ekstra Bladets udsendte mødte ham efter den 'grænseoverskridende' debat.

- Jeg tror, det er rigtig godt for mange at høre, at der faktisk er to partier, som står så langt fra hinanden og kan illustrere, at både europaparlamentsvalget og folketingsvalget er enormt afgørende i forhold til, hvilken retning tingene går i. Skal de gå i Radikale Venstres retning, hvor udlændingelovgivningen vil blive slappere, og hvor EU får mere magt, eller skal det være vores vej, hvor vi holder fast på udlændingeområdet, og at EU skal bestemme noget mindre, sagde han.

Foto: Tim Kildeborg Jensen

- En falsk tryghed

Efter debatten forklarede Morten Østergaard, at debattens placering i grænsebyen Tønder var 'symbolsk, fordi grænselandet er det sted, hvor vi har vist hele verden, at man kan leve i fredelig sameksistens.'

Og netop det synspunkt er der mange der deler i det sønderjyske, mener Radikale Venstres leder.

- Når jeg lytter til borgmestrene, virksomhederne og måske især de unge, så er der mange, der synes, at grænsekontrollen er noget mærkeligt noget. Men jeg kan også høre, at mange af de ældre synes, at der er noget tryghed forbundet med, at man skal vise sit pas. Derfor fokuserer jeg også her i debatten på, at hvis politiet skal bruge ressourcer på at tjekke lovlydige menneskers pas, så kan de ikke fange forbrydere imens. Det er det valg, man skal træffe, og jeg synes, det er en falsk tryghed, sagde han til Ekstra Bladet.

Efter debatten i Tønder kørte Radikale Venstres margenta-farvede valgbus til en af grænseovergangene ved Højer, der ligger lige på grænsen til Nationalpark Vadehavet Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ved den sønderjyske nationalpark blev lederen af Radikale Venstre mødt af en stor flok bramgæs, og den politiske dagsordenen blev for en stund sat til side for at beundre fænomenet. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Mette F. er rask: - Nu er jeg klar!

Raser over Lars Seier i 'skattely': - Kan det blive mere vanvittigt?

Claus har fortrudt: Paludan er ligeglad med mig