Mortens tænder sætter ild til nettet

GOOGLE-SØGNINGER: Der har været stor interesse for både tænder, højder, sygdom og kærester under valget

Interessen for at søge efter politiske emner under en valgkamp har aldrig været større, end under det netop afsluttede valg til Folketinget.

Data, som Google Danmark har samlet, viser således, at den generelle søgeinteresse på valgemner er steget med næsten 90 procent sammenlignet med det seneste valg i 2015.

Selv når man trækker EU-valget fra, er søgeinteressen mere end 55 procent større end i 2015.

Her er de 20 mest søgte sætninger hvad skal jeg stemme? hvornår er der folketingsvalg? hvad er socialdemokratiets mærkesager? hvad står partierne for 2019? hvad går sf ind for? hvad er en exit poll? hvem føre valget? hvilken parti er jeg? hvad står dansk folkeparti for? hvad går venstre ind for? hvad står de konservative for? hvad står liberal alliance for? hvem vinder valget? hvad er 24 års reglen? hvad koster en valgplakat? hvad er populisme? hvad er socialdemokratiet? hvad står mette frederiksen for? hvad er valgplakater lavet af? hvad står det konservative folkeparti for? Kilde: Google / fra valgets udskrivelse til valgdagen

Søger personligt

Og det er en skøn blanding af interesse for politiske emner og mere personlige søgninger, danskerne har foretaget fra valget blev udskrevet til valgdagen.

Således kan partilederen for de radikale, Morten Østergaard, notere sig en stor interesse for sine tænder. Kombinationen af 'tand' og 'Morten Østergaard' er ifølge Google mest søgt, når det gælder netop denne partileder.

Morten Østergaards tandsæt har været udsat for stor interesse i Google-søgninger under valget. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Lars Løkke Rasmussen får også sin højde under lup på Google, mens flere af de andre partiledere er blevet kigget i kortene om deres mænd, koner og kærester.

Mest søgte generelle sætning er 'Hvad skal jeg stemme', efterfulgt af 'Hvornår er der folketingsvalg', og 'Hvad er Socialdemokratiets mærkesager'.

