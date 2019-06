Mystik om Sass: Udeblev fra valgfest

Henrik Sass Larsen var ikke at finde til Socialdemokratiets store valgfest

Der var stuvende fuldt til Socialdemokratiets valgfest på Christiansborg.

Men en helt central profil manglede: Partiets oplagte bud på en finansministerkandidat Henrik Sass Larsen.

Det lykkedes ikke Ekstra Bladets folk til Socialdemokratiets valgfest at spotte sossernes kontroversielle gruppeformand en eneste gang under det, der ellers var en stor aften for partiet med udsigten til regeringsmagten efter de kommende forhandlinger.

Henrik Sass Larsen var stort set fraværende under valgkampen fra officielle aktiviteter. Her er han fanget efter et indkøb. Privatfoto

Adskillige læsere spurgte i løbet af valgfesten, hvor Henrik Sass Larsen befandt sig. Det er dog fortsat et mysterium, da han hverken var at se til selve valgfesten og heller ikke optrådte til Mette Frederiksens afsluttende takketale for den socialdemokratiske stab foran partiets hovedkvarter på Christiansborg.

Mette i tårer i nat: Nu begynder det store dronninge-spil

Sass deltog heller ikke i et eneste interview, ligesom der også var radiotavshed fra ham på sociale medier.

Journalister på andre medier bemærkede også Sass Larsens fravær, som er bemærkelsesværdigt, da de ledende aktører i de politiske partier normalt er selvskrevne deltagere til valgfester.

Henrik Sass Larsen har i løbet af valgkampen gjort sig bemærket ved at være stort set fraværende fra officielle valgkampsaktiviteter. Derudover har han givet et minimum af interviews og kun deltaget på et enkelt pressemøde.

Ekstra Bladet har torsdag morgen spurgt Socialdemokratiets pressechef, hvor Henrik Sass Larsen befandt sig i går. Indtil videre har vi ikke fået svar.