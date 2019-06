Nu bliver det svært: Pia O. insisterer på at skrotte flygtninge-ø

Dagens regeringsforhandlinger bliver blandt de mere udfordrende i rød blok. Det erkender Mette Frederiksen.

- Udlændingeområdet er et af dem, der er noget sværere at forhandle om. Vi har sagt, hvad vi har sagt, i valgkampen, og det ændrer sig ikke af, at valgkampen nu er overstået, lyder det fra Mette Frederiksen.

- Der er partier, der har andre holdninger, og så må vi se, hvor langt vi kan komme, siger partilederen.

Kræver ø skrottet

SF's formand er dog ikke fan af idéen om at holde fast i den stramme udlændingepoltik, omend hun står ved, at kriminelle afviste asylsøgere skal ud af Danmark.

SF er det første parti, der er mødt op. Og de har tre konkrete krav med:

Planerne om et udrejsecenter på øen Lindholm skal skrottes. Børnene på Sjælsmark skal have bedre forhold. Og Danmark skal igen tage kvoteflygtninge.

- Vi går ind til forhandlingerne om, at Danmark skal tage kvoteflygtninge igen, og at børnene kommer ud af Sjælsmark, lyder det fra Pia Olsen Dyhr.