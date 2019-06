Nu starter valget i virkeligheden: Husk nu hvad I har lovet

Løfte på løfte på løfte. Denne valgkamp vil blive husket for mange mærkværdige stunts, men én ting står lysende klart tilbage: Politikerne har i den grad haft travlt med at overbyde hinanden med valgløfter.

Ekstra Bladet har i løbet af valgkampen besøgt flere helt almindelige danskere, der er blevet sat uden for det velfærdssamfund, politikerne har så travlt med at lovprise.

Danskere velfærdssamfundet vendte ryggen.

Under debatter lovede politikerne, at når valget var overstået, ville de berørte borgere få hjælp. Men vi ved her på Ekstra Bladet, at de folkevalgte sjældent holder valgløfterne, når vælgerne først har sat deres kryds.

Derfor lover vi danskere som Birthe, Carls efterladte, Philip, Brian, Nikolaj, René og Abdulahi, at vi følger deres sager til dørs – og holder øje med, at politikerne ikke løber fra deres løfter. Læs dem herunder.

Birthe skal tigge om hjælp

90-årig Birthe Rasmussen fra Assens har mærket, hvordan hjemmehjælpen er blevet kraftigt forringet. FOTO: Tim Kildeborg Jensen

Antallet af hjemmehjælpstimer til borgere over 80 år er i gennemsnit faldet med 24,9 procent fra 2008 til 2017 i landets kommuner, kunne Ekstra Bladets afsløre under valgkampen. Se også: Hjemmehjælps-massakre i hele landet

En af de berørte er 90-årige Birthe Rasmussen fra Assens. Den fynske kommune har de sidste ti år beskåret antallet af hjemmehjælpstimer med 27,3 procent, så borgerne eksempelvis kun kan få rengøring hver tredje uge.

– Man føler, at man skal tigge og bede om den støtte, man har brug for, siger Birthe Rasmussen.

Fødselsdagstrussel til 90-årige Birthe: Rengøring hver femte uge

V: Har lovet at finde 69 velfærdsmilliarder.

S: Har i partiets velfærdsudspil lovet ’Flere hjemmehjælpstimer og flere plejehjem’.

Carl fik tre afslag på plejehjem

91-årig Carl fik tre afslag på plejehjem, inden han døde i december 2018. PRIVATFOTO

I 43 år driver Hans Carl Christensen dækcentret i Hedehusene og betaler med glæde sin skat. Da Carl som 91-årig får brug for det offentliges hjælp, får han afslag tre gange på plejehjem, inden han dør i december 2018. Og han er ikke alene. Ekstra Bladet har eksempelvis i valgkampen afsløret, at 405 ældre borgere fik afslag på plejehjem i 31 kommuner i 2017.

Nye tal: Hundredvis af ældre får afslag på plejehjem

Carls barnebarn Sonni Henriksen fatter ikke, hvordan politikerne kan være bekendt at behandle landets ældre så uværdigt. FOTO: Rasmus Flindt Pedersen

Carls barnebarn Sonni Henriksen og familien sidder i dag tilbage med en bitter følelse.

– Det er fandeme grotesk, for at sige det ligeud. Jeg forstår ikke, hvordan politikerne kan tillade, at ældre medborgere bliver behandlet på den måde.

Carl blev afvist til plejehjem og døde: - Det er sølle

DF: Har krævet, at alle borgere over 80 år får ret til en plejehjemsplads.

S: I et velfærdsudspil har man fremlagt ni punkter, så økonomien som minimum følger med, i takt med at der bliver flere ældre. Et af punkterne er ’Flere hjemmehjælpstimer og flere plejehjem’.

V: Har meldt ud, at man vil finde 69 velfærdsmilliarder. Finansminister Kristian Jensen har sagt til Ekstra Bladet, at pengene kommer til at gå til kommunerne, som skal løse de ældres ønsker og behov, herunder plejehjemspladser.

Philips hjem blev oversvømmet

Philip Lange Møller hjem blev oversvømmet af orkanen Bodil i 2013. Siden har lokalsamfundet kæmpet for at få et dige. FOTO: Tariq Mikkel Khan

Tusindvis af husejere risikerer i de kommende år at blive ramt af oversvømmelser. Imens strides politikerne på Christiansborg om, hvordan det skal håndteres.

Klimakrig på borgen: Tusindvis af husejere i klemme

I december 2013 oplevede Philip Lange Møller, hvordan orkanen Bodil oversvømmede familiens hus i Jyllinge. Siden har lokalsamfundet forgæves kæmpet for at kystsikre området.

– Oplevelsen sætter sig som et traume, siger Philip Lange Møller.

Han så gerne, at staten involverer sig mere:

– Det bør være en statslig styrelse, som på landets vegne tager stilling til, hvor der skal kystsikres og hvordan, siger han.

S: Vil have en national kystsikringsstrategi med statslige midler, der er bundet op i en kystsikringsfond. Partiet mener, at man først skal have afdækket behovet – og bagefter drøfte finansieringen i Folketinget.

V: VLAK-regeringen og DF har afsat en kystsikrings-milliard, der vil komme til udbetaling de kommende år. Partiet mener fortsat, at ansvaret primært skal ligge ude i kommunerne.

Brian frygter at ende som grøntsag

Brian Bergmann Pedersen er en af de danskere, der er ramt af Mette Frederiksens (S) stramning af sygedagpengereglerne i 2013. FOTO: Ernst van Norde

Mette Frederiksen (S) fik i 2013 ændret sygedagpengereglerne, så hver fjerde syge nu bliver sendt fra sygedagpenge og over på et jobafklaringsforløb. Derudover skar hun retten til sygedagpenge ned fra 52 uger til 22.

Debat i Sønderborg: Jagt på syge skal stoppes

Ændringerne har sendt tusindvis af syge ud i et økonomisk helvede. En af dem er 49-årig Brian Bergmann Pedersen, der er sygemeldt med en hjernebyld, som giver ham lammelser, talebesvær og kramper.

– Jeg frygter at ende som en grøntsag, fortæller han.

I over en måned var Brian indlagt. Fra hospitalssengen skulle han udfylde og svare på papirer fra jobcenteret for at beholde sygedagpengene.

S: Vil ændre sygedagpengereglerne og rette op på eventuelle fejl ved reformen.

DF: Åben over for at fjerne varighedsbegrænsningen på sygedagpenge fuldstændigt.

EL: Vil fjerne varighedsbegrænsningen på sygedagpenge og sikre, at folk ikke kommer i arbejdsprøvning, hvis lægen anbefaler det modsatte.

René og Abdulahis hjem rives ned

Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen samt fra venstre de lokale beboere Abdulahi Basir Ergals og René Agergaard konfronterer Inger Støjberg (V) og Zenia Stampe (R) under et valgarrangement i Vollsmose. Foto: Tariq Mikkel Khan

Odense Kommune vil rive 1000 ud af de 2872 almene familieboliger ned i Vollsmoses ’hårde ghettoområde. Det sker som følge af ghettoplaner, regeringen stemte igennem i november 2018.

Støjberg i Vollsmose: Du straffer uskyldige

René Agergaard har boet i Vollsmose i to årtier. Nu risikerer han at miste alt.

– Jeg føler mig tromlet ned, siger han.

Abdulahi Basir Ergals har også både boet i Vollsmose i mange år. Han medvirkede i Ekstra Bladets debat om emnet sammen med blandt andet Inger Støjberg (V) og Zenia Stampe (R).

– Hvis man tror, at man kan rive tilfældige boliger ned og dermed løse sociale problemer, så lever man i en illusion, siger han.

V: Fastholder at boliger skal rives ned.

R: Har foreslået at give ghettoområderne flere år til at arbejde sig ud af de sociale problemer, der eksisterer i de særlige områder og på den måde undgå nedrivninger.

Nikolaj må vente længere på pension

Politikere har besluttet at hæve pensionsalderen, så Nikolaj Mailand kommer til at knokle til, han er 73 år. FOTO: Christer Holte

Politikerne har sat pensionsalderen op og fjernet efterlønnen, mens seniorførtidspensionen ikke fungerer efter hensigten

Havnearbejder: Har mistet tilliden

Det mærker Nikolaj Mailand, der har arbejdet i ni år på Esbjerg Havn, men kan se frem til mange flere år på skibe og dæk. Han kan nemlig først gå på pension, når han bliver 73.

– Den gennemsnitlige levealder for en mand i mit erhverv er 73 år og seks måneder, siger Nikolaj på 28.

S: Vil give nedslidte med mange år på arbejdsmarkedet ret til tidligere pension til en økonomisk sats på 10-13.000 kroner før skat. S har ikke præciseret, hvem der omfattes.

V: Har lavet en aftale om seniorpension, så man kan trække sig tilbage, hvis man har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, man har arbejdet i 20-25 år, og man har en arbejdsevne på 15 timer om ugen eller mindre