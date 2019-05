Nu taler Mette om Sass Larsens gemmeleg

Henrik Sass Larsen (S) er landets mest oplagte kandidat til finansministerposten efter valget. Alligevel skal vælgerne være ualmindeligt ihærdige, hvis de vil høre høre eller se ham.

Som Ekstra Bladet i dag kan fortælle, er alt, hvad det er blevet til, tre minutters taletid på et tre kvarter langt pressemøde og tre gange uddeling af røde roser i Køge og Lejre.

Hverken Socialdemokratiets lokalafdeling i Køge eller Henrik Sass Larsen selv er vendt tilbage med en kommentar.

Men mens Socialdemokratiets 53-årige gruppeformand leger gemmeleg, turnerer hans formand Mette Frederiksen landet rundt i sin røde dieselbus.

Aktiv i avis for erhvervsfolk

I dag, onsdag, besøgte hun Viborg, hvor Ekstra Bladets udsendte i en sværm af røde S-jakker, orange 3F-veste og fremmødte viborgensere fik hende i tale om sagen.

- Hvorfor deltager Henrik Sass Larsen ikke mere aktivt i valgkampen?

- Jeg synes han er aktiv i valgkampen. Så sent som i dag er han ude med en kritik af kæmpe bonusprogrammer i NETS. Det er i øvrigt en kritik, jeg deler til fulde, svarede Mette Frederiksen, med henvisning til en artikel i Dagbladet Børsen.

Derefter fik hendes kampagnefolk hurtigt hevet hende ind i bussen igen, som senere kørte mod Aalborg og S-formandens egen valgkreds.

- Vi er allerede kommet langt bagefter vores program her, sagde en af dem bestemt og gik ind foran Ekstra Bladets udsendte og en journalist fra den norske pendant til DR - NRK, inden de alle forsvandt som valgkampsninjaer, der hurtigt rykker ind og ud af kampzonen.

Sass genopstået

Selvom Mette Frederiksen altså mener, at Sass Larsen er aktiv i det gamle arbejderpartis valgkamp ved at udtale sig til erhversmediet Dagbladet Børsen - hvor deres tidligere partikammerat og ministerkollega Bjarne Corydon i øvrigt er chefredaktør i dag - ændrer det ikke på, at han kun har haft tre roseuddelinger til vælgerne på programmet.

Til sammenligning har hans direkte modstander til finansministerposten - den nuværende finansminister Kristian Jensen (V) - haft kalenderen spækket med mere end 84 programpunkter.

Efter at have læst Ekstra Bladet, er Henrik Sass Larsen kommet til tasterne på Facebook, hvor han understreger, at han bestemt møder vælgerne - dog uden at nævne hvor.