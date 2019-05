Nyt resultat: Store tæsk til Tulle

Dansk Folkeparti har fået en syngende lussing ved valget til Europa-Parlamentet.

Partiet står til kun at få et mandat i Europa-Parlamentet.

Ved det foregående valg fik Kristian Thulesens Dahls tropper - med Morten Messerschmidt i storform - hele fire mandater. Her fik partiet fik 26,6 procent af stemmerne. Nu står partiet blot til 11 pct. af stemmerne, efter at stort set alle stemmerne er talt op på landsplan.

- Vi må tage det til efterretning og kæmpe videre. Det kommer ikke til at få nogle konsekvenser i partiet, siger Kristian Thulesen Dahl efter valgnederlaget.

Tidligere på aftenen lød det fra DF-formanden:

– Ved det sidste Europa-Parlamentsvalg var der mere fokus social dumping, på velfærdsturisme og måske migration end der har været denne gang. Denne gang har der været mere fokus på klima.

– Det kan godt være, at det koster Dansk Folkeparti stemmer ved det her valg i forhold til seneste Europa-Parlamentsvalg, lød det fra Kristian Thulesen Dahl i sin tale, da han ankom til Dansk Folkepartis valgfest på Christiansborg.

Næsten alle stemmer optalt: Sådan ser resultatet ud Med 98 procent af stemmerne optalt ved europaparlamentsvalget kan det slås fast, at Dansk Folkeparti bliver den store taber. Partiet mister tre af sine fire pladser i Europa-Parlamentet. Venstre bliver det største parti med fire mandater, mens Socialdemokratiet får tre. Både De Radikale og SF kan notere stor fremgang og går begge frem fra ét til to mandater. De Konservative og Enhedslisten et enkelt mandat hver. Hverken Folkebevægelsen mod EU, Liberal Alliance eller Alternativet kommer ind. Venstre står til at få mandat nummer 14, som først får lov til at komme ind, når Storbritannien har forladt EU: Her er resultatet med 98 procent af stemmerne optalt af valget med mandattal fra 2014 i parentes: * A: Socialdemokraterne: 21,6 procent, mandater: 3 (3). * B: Radikale Venstre: 10,0 procent, mandater: 2 (1). * C: Det Konservative Folkeparti: 6,2 procent, mandater: 1 (1). * F: SF: 13,0 procent, mandater: 2 (1). * I: Liberal Alliance: 2,2 procent, mandater: 0 (0). * N: Folkebevægelsen mod EU: 3,7 procent, mandater: 0 (1). * O: Dansk Folkeparti: 10,9 procent, mandater: 1 (4). * V: Venstre: 23,7 procent, mandater: 4 (2). * Ø: Enhedslisten: 5,4 procent, mandater: 1 (0). * Å: Alternativet: 3,3 procent, mandater: 0 (0). Kilde: KMD. /ritzau/ Vis mere Luk

Urimeligt

Dog har der også været andre alvorlige ting på dagsordenen siden det seneste parlamentsvalg.

Der har mildest talt været blæst om Dansk Folkeparti, efter at Ekstra Bladet har leveret en stribe afsløringer af partiets potentielle misbrug af EU-midler - også kendt som Meld og Feld-sagen.

Modsat Kristian Thulesen Dahl lagde DF-veteranen, den tidligere formand Pia Kjærsgaard, ikke skjul på at disse sager har været en stor bet for partiet.

– Vi har været en del igennem. Vi har haft en Meld og Feld-sag, som endnu ikke er afsluttet. Det er over tre år siden, at den er begyndt. Vi sidder med R-Ø-V-E-N på kogepladen, og det er ganske urimeligt, at sådan noget ikke er afgjort. At holde os hen på den måde - det er typisk EU-systemet, sagde Pia Kjærsgaard, da hun holdt tale til DF-forsamlingen på Christiansborg.

Dansk Folkepartis spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget er Peter Kofod, mens nummer to på partiets liste er Anders Vistisen, som ligeledes var fedtet ind i Meld og Feld-sagen. Med det skuffende valgresultat må Anders Vistisen efter alt at dømme vinke farvel til sin plads i Europa-Parlamentet.

De personlige stemmer bliver optalt mandag.