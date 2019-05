Økonom om LA-udspil: Boligpriser vil stige - især i hovedstaden

Politisk er det et valg, om man ønsker lavere boligskatter.

Men skal man følge de fleste økonomers vurdering, er det næppe vejen frem.

Sådan lyder det fra Curt Liliegreen, direktør for tænketanken Boligøkonomisk Videnscenter, efter at Liberal Alliance (LA) fredag har præsenteret et boligudspil med i alt seks forslag.

Heraf fremgår det, at partiet generelt vil sænke boligskatterne med fem milliarder kroner.

Derudover vil man fjerne en særlig skat på boliger med en værdi på over seks millioner kroner.

- Der er godt gang i hjulene i samfundet, og Danmark har noget nær fuld beskæftigelse. Netop derfor skal vi også passe på, at vi ikke overopheder markedet, siger han.

Prisstigninger

Forslagene vil isoleret set medføre prisstigninger på det private ejendomsmarked, der i forvejen ligger på et "et meget højt prisniveau", forklarer Liliegreen.

- Det strider imod gængs økonomisk tænkning. Økonomer er meget glade for boligskatter - i modsætning til almindelige mennesker - og så gerne, at de blev sat op, siger han.

- De anbefalinger, vi får både internationalt og af de økonomiske vismænd herhjemme, går i stedet på, at vi skal lempe indkomstskatten og skatter på erhvervslivet.

For at modvirke prisstigninger ønsker LA, at andelsforeninger skal have mulighed for at omdanne sig til ejerforeninger.

Begrænset

Ifølge LA-partileder Anders Samuelsen, vil det "øge udbuddet af ejerboliger og tage lidt af dampen af det private boligmarked".

Men effekten på priserne vil være begrænset, vurderer Liliegreen.

- Vi har kun 200.000 andelsboliger, men vi har 1,4 millioner ejerboliger i Danmark. Derudover vil kun en del af andelsboligforeningerne udnytte muligheden for at omdanne sig, siger han.

- Sidst men ikke mindst vil både udbuddet og efterspørgslen på ejerboliger stige. De mennesker, der i dag bor i andelsboliger, skal jo også have en bolig efter en mulig skattereform. Og mange vil så efterspørge den bolig, de bor i i dag.

- Derfor bliver priseffekten forholdsvist begrænset.

Boligøkonomisk Videnscenter er en tænketank stiftet af Realdania - en forening, der bygger på penge fra private ejendomsejere og støtter projekter og byggeri over hele landet.