Overblik: Det kræver Morten Østergaard af S

Forud for valgdagen har politisk leder af De Radikale Morten Østergaard i over et halvt år omtalt partiets krav til en regering ledet af Socialdemokratiet.

Fredag aften træder han så ind i forhandlingslokalet til netop Mette Frederiksen (S), der er ved at danne regering.

Læs her, hvad Morten Østergaard har sagt om krav til en ny regering:

* 15. september 2018 siger Morten Østergaard på partiets landsmøde:

- Det er ikke for at genere Mette Frederiksen, at vi gerne vil gøre hende til statsminister. Men vi spiller med åbne kort. Vi stiller ikke ultimative krav. Og vi må have en politisk aftale, så vi kan vide, hvad vi navigerer efter.

- Man kan ikke se bort fra vores politik og regne vore mandater med.

* 18. marts siger Morten Østergaard i et interview med Information:

- Det er et hårdt og ufravigeligt krav, at vi får en forpligtende klimamålsætning, som kan være styrende for det næste årtis klimapolitik.

- Vi skylder at kigge hinanden i øjnene og forpligte os, ikke kun frem mod 2045 eller 2050, men mod et mere kortsigtet mål.

* 1. april 2019 siger Morten Østergaard i et interview med Berlingske:

- Skal vi kunne støtte en regering, skal vi være enige om dens politik på centrale områder, herunder hvordan vi fremmer integrationen i stedet for at sætte den i stå. Kan vi ikke det, kan vi ikke støtte en regering – og så er vi imod.

Spørgsmål: Altså, I vil udtrykke mistillid?

- Ja, svarer Morten Østergaard.

* 7. maj 2019, dagen hvor Lars Løkke Rasmussen (V) udskrev valg, sagde Morten Østergaard til Ritzau:

- Vi har ét krav, og det er, at en ny regering skal være uafhængig af DF's politik. Og det betyder, at vi skal have en politisk aftale med Mette Frederiksen om rammerne for regeringsarbejdet.

- Det skal være en forudsætning for, at vi skal gøre hende til statsminister.

* 2. juni 2019 sagde Morten Østergaard til Børsen:

- Jeg vil gerne sige det helt klart: Hvis ikke vi er for, så er vi imod. Der bliver ikke noget med at vende det døve øre eller blinde øje til.

- Og det bliver heller ikke sådan, at vi bare kan sige, at hvis vi nu får nogle kvoteflygtninge, så pyt med økonomien.

* 5. juni - i sin valgtale - sagde Morten Østergaard efter markant fremgang:

- Derfor siger vi også til Mette Frederiksen, som vi har sagt hele vejen igennem: Du får chancen. Om du vil med fremad, er op til dig.

- Vi står fast.

* 6. juni - dagen efter valget - sagde Morten Østergaard:

- Forudsætningen for, at Mette Frederiksen bliver statsminister på vores mandater, er, at vi kan blive enige om en forpligtende aftale om, hvor den regering skal lede Danmark hen.

- Hvis ikke vi kan blive enige om det, så bliver hun heller ikke statsminister.

Kilder: Berlingske, Information, Jyllands-Posten, Ritzau.