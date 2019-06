Overblik: Det siger DR's og TV2's første prognoser

Rød blok uden Alternativet står til at få 89 mandater og mangler derved kun et enkelt for at kunne skabe et flertal udenom blå blok I TV2's prognose.

Et næsten identisk billede tegner den første prognose fra DR, der viser, at Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og de radikale står til at få 88 mandater.

Blå blok står ifølge DR's prognose til 73 mandater. Det er uden fire mandater fra Nye Borgerlige og fire fra Stram Kurs.

Små forskelle på prognoser

Forskellene på de første prognoser fra DR og TV 2 er relativt små

Mest bemærkelsesværdigt er det, at DR har Stram Kurs lige over spærregrænsen, men Kristendemokraterne lige under, hvor det forholder sig lige omvendt her hos TV 2.



Det er 0,1 procent, der skiller de to prognoser fra hinanden, men det er netop denne 0,1 procent, som afgør partiets skæbne.

Ifølge DR kommer Kristendemokraterne ikke i Folketinget, da partiet kun får 1,9 procent af stemmerne.

DR har også flere mandater til både Socialdemokratiet og Venstre med henholdsvis 48 og 41.

Flere partier med røven i vandskorpen

Der er i alt fem partier, som er blot et enkelt procentpoint fra at komme under spærregrænsen, ifølge TV2's prognose.

Det kræver to procent at komme i Folketinget. Man kan dog omgå spærregrænsen ved at samle til et kredsmandat, hvilket Kristendemokraterne er 50 stemmer fra i Vestjyllands Storkreds.

Alternativet: 2,9 procent

Liberal Alliance: 2,7 procent

Nye Borgerlige: 2,6 procent

Kristendemokraterne: 2,2 procent

Stram Kurs: 1,8 procent