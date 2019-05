OVERBLIK: Det skal en pakke cigaretter koste

Venstre går til valg på at hæve afgiften på tobak, så prisen på cigaretter kommer til at stige.

Partiet er ikke alene, for flere partier i Folketinget - både røde og blå - vil hæve prisen på en pakke cigaretter markant.

Venstre er sammen med Socialdemokratiet de eneste to partier, som ikke har lagt sig fast på, hvor stor prisstigningen skal være.

Her er et overblik over, hvad Folketingets partier mener, at en pakke cigaretter skal koste:

* Har ikke lagt sig fast på en pris:

Venstre har tidligere afvist at hæve prisen på tobak, men søndag sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et vælgermøde, at Venstre ønsker at hæve prisen på cigaretter. Han afviste at sige præcist, hvad en pakke cigaretter skal koste.

Socialdemokratiet har meldt sig klar til at hæve afgifterne, men har ikke lagt sig fast på, hvad en pakke cigaretter skal koste. Det er dog for meget at hæve prisen til 60 kroner, som mange partier i oppositionen som minimum ønsker.

* Ønsker ikke at hæve afgifterne:

Liberal Alliance, Nye Borgerlige, Klaus Riskær Pedersen.

* Ønsker at hæve prisen til omkring 50 kroner:

Dansk Folkeparti vil lade cigaretpriserne stige i takt med inflationen. Partiet foreslog under forhandlingerne om sundhedsreformen en prisstigning på syv-otte kroner.

SF vil gerne være med til at hæve cigaretprisen, og i starten af året lød det fra partiet, at en pakke cigaretter skal koste 50 kroner.

* Ønsker at hæve prisen til omkring 60 kroner:

De Konservative har længe ønsket at hæve prisen på en pakke cigaretter til 60 kroner.

Det vil Enhedslisten også. Partiet ønsker at fordoble den nuværende afgift, hvilket vil betyde en pris på cirka 60 kroner. En højere pris vil få en social slagside, mener partiet.

* Ønsker at hæve prisen mere end 60 kroner:

Alternativet vil hæve prisen til 80 kroner, mens De Radikale mener, at en pakke cigaretter skal koste 90 kroner.

Kristendemokraterne ønsker en norsk model for afgifter. I Norge koster en pakke cigaretter cirka 90 kroner.

Kilder: Jyllands-Posten, Ritzau, DR.