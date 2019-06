Overblik: Sådan ser prognoserne ud

Kun små procentvise forskelle skiller i øjeblikket DR's og TV2's respektive prognoser, men de små forskelle er nok til, at fordelingen af mandater ser forskellig ud hos de to medier

TV2 og DR's prognoser viser for en stund to meget ensartede resultater: Rød blok uden Alternativet står til 91 mandater, og blå blok står til 79 mandater.

Hos DR regnes Nye Borgerlige, der står til fire mandater, dog ikke som en del af blå blok i modsætning til hos TV2.

Nedenfor kan du læse, hvor mange procent af stemmerne partier for i henholdsvis DR's og TV2's seneste prognoser:

Socialdemokratiet: 26 procent af stemmerne i DR's prognose og 26,3 procent i TV2's.

Venstre: 23,4 procent af stemmerne i DR's prognose og 23,7 procent i TV2's.

DF: 8,8 procent af stemmerne i DR's prognose og 8,9 procent i TV2's.

Radikale Venstre: 8,6 procent af stemmerne i DR's prognose og 8,3 procent i TV2's.

SF: 7,7 procent af stemmerne i DR's prognose og 7,6 procent i TV2's.

Enhedslisten: 6,9 procent af stemmerne i DR's prognose og 6,6 procent i TV2's.

Konservative: 6,6 procent af stemmerne i DR's prognose og 6,7 procent i TV2's.

Alternativet: 2,9 procent af stemmerne i DR's prognose og 2,8 procent i TV2's.

Nye Borgerlige: 2,4 procent af stemmerne i DR's prognose og 2,4 procent i TV2's.

Liberal Alliance: 2,3 procent af stemmerne i DR's prognose og 2,3 procent i TV2's.

Stram Kurs: 1,8 procent af stemmerne i DR's prognose og 1,8 procent i TV2's.

Kristendemokraterne: 1,7 procent af stemmerne i DR's prognose og 1,8 procent i TV2's.

Klaus Riskær Petersen: 0,8 procent af stemmerne i DR's prognose og 0,8 procent i TV2's.



De to konkurrerende tv-kanalers prognoser er overordnet meget ensartede, men de små procentvise forskelle har alligevel betydning for, hvor mange mandater partierne får i de to prognoser.

Her er forskellene i fordelingen af mandater:



Ifølge TV 2's prognose står DF til at få 17 mandater, imens DR's prognose peger på 16 mandater.

Radikale Venstre står i TV2's prognose til at få 15 mandater, imens tallet hos DR ligger på 16.

TV2's prognose giver 12 mandater til SF, hvor DR's giver 13.

Sidste forskel i mandater er, at TV2 giver fem mandater til Nye Borgerlige, hvorimod DR kun giver fire.