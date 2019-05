Folketingskandidat for Alternativet Anders Stjernholm har sluttet fred med den mand, der i sidste uge overfaldt ham med en totenschlæger (slagvåben, red.), da han delte valgmateriale ud i Rødovre.

Det har resulteret i, at den 19-årige overfaldsmand har meldt sig selv til politiet.

Se også: Politiker truet med slagvåben

- Da jeg skrev om sagen på mine sociale medier, var min overfaldsmand gået under jorden.

- Jeg kommer så i snak med hans mor. Vi starter med at komme op og skændes, men så fortæller hun mig, at han er ked af det, der er sket, fortæller Anders Stjernholm til Ekstra Bladet.

Tirsdag aften talte folketingskandidaten med den 19-årige på FaceTime, hvor de blev enige om, at de ikke ville hinanden ondt. Stjernholm tilbød overfaldsmanden at mødes med ham. Han afslog, fordi han var bange for, at Anders Stjernholm ville have politi med sig.

Meldte sig selv

Onsdag formiddag mødtes Anders Stjernholm med drengens forældre. Det møde resulterede i, at den 19-årige meldte sig selv til politiet.

- Jeg når lige forbi det sted, hvor han bliver anholdt, fordi jeg er ude at dele flyers ud. Jeg nåede lige at sige hej til ham, og fortælle ham, at han skulle prøve at stole på systemet.

- Det var i mine øjne det helt rigtige, at han meldte sig selv, siger Stjernholm.

Folketingskandidaten har løbende skrevet om forløbet på både Twitter og Facebook.

Løsladt igen

Charlotte Skovby, der er vicepolitiinspektør i Københavns Vestegns Politi, bekræfter forløbet.

- Det er korrekt, at han melder sig selv. Han bliver også løsladt senere på aftenen, da vi er færdige med ham, siger hun.

Hun bekræfter, at han er sigtet, men kan ikke komme ind på, hvad han er sigtet for.

Paludan-overdosis

Anders Stjernholm skrev først på Twitter, at han formodede, at den 19-årige var stofmisbruger.

- Det viste sig dog, at han havde drukket sig virkelig fuld. Desuden havde han fået en overdosis Paludan. Han har set for mange Stram Kurs-videoer.

- Han kendte ikke så meget til min politik. Og da vi snakkede om legalisering af cannabis, var vi ret enige. Men da snakken faldt på retspolitik, hvor jeg siger, at jeg ikke havde tænkt mig at gøre forskel på mennesker, afhængigt af om de er danske statsborgere eller ej, tændte han af.

Alternativet-kandidaten er overbevist om, at det var det emne, der var grunden til overfaldet.

- Han mente, at jeg var en landsforræder. Han sagde, at hvis hans datter nogensinde bliver voldtaget, så er det min skyld.

Var ikke bange

Anders Stjernholm var ikke utryg ved at have kontakt til den 19-årige.

- Politiet rådede mig til at passe på med at mødes med ham. Men da jeg snakkede med ham på FaceTime, kan han fint redegøre for, hvilke idéer der gjorde, at han var vred på mig. Fordi han kunne det, var jeg ikke bange for at mødes med ham.

- Jeg er virkelig glad for, at det fik så konstruktivt et resultat.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med den 19-årige og hans familie, men de har ikke ønsket at medvirke.