På en vanskelig opgave: Dobbelt så svært at blive valgt i 2019 som i 1953

I 1953 vedtog danskerne den sidste store grundlovsændring.

Siden da er det ikke blevet nemmere at blive valgt til tinge - langtfra, endda. Befolkningstilvækst og en lavere valgretsalder betyder nemlig, at en af de 179 stole på Christiansborg de næste fire år kommer til at kræve 75 procent flere stemmer end i 1953.

Det skriver Jyllands-Posten.

Tårnhøj stemmeprocent

Det forventes, at stemmeprocenten ved dette valg bliver rekordhøj. Den højeste stemmeprocent nogensinde var ved valget i 1969, hvor 89,3 procent af danskerne stemte.

Kommer det tal op på 90 procent ved onsdagens valg, betyder det, at det helt konkret vil kræve 21.700 stemmer at blive blandt landets 179 folketingspolitikere i næste valgperiode.

Regner man derimod med en stemmeprocent, der baserer sig på et gennemsnit af de seneste fem folketingsvalg, vil det kræve 20.832 stemmer at blive valgt.

Svingende valgretsalder

En gennemgang af alle folketingsvalg siden 1953, som avisen har foretaget, viser, at antallet af stemmeberettigede har svinget. Dengang - for 66 år siden - vedtog et flertal af danskerne at afskaffe Landstinget og indføre et-kammersystemet, mens valgretsalderen blev sat til 23 år.

Det betød, at 2.066.391 danskere satte deres kryds ved valget i 1953. Derfor krævede det 'kun' 11.808 stemmer at komme i Folketinget. Efterfølgende er antallet af stemmeberettigede kun steget frem mod i dag, grundlovsdag 2019, hvor danskerne igen går til valg.

I 1961 blev valgretsalderen sænket til 21 og derefter til 20 år i 1971, før alderen igen blev sat ned til 18 år i 1978, hvilket stadig er gældende i dag.

Derfor kom antallet af stemmeberettigede også et godt stykke over 3.000.000 for første gang ved valget i 1979. Her stemte 3.171.002 danskere, hvilket betød, at det krævede 18.120 stemmer at blive valgt.

Ved seneste valg krævede det til sammenligning 20.108 stemmer at komme i Folketinget.