Paf Løkke konfronteret: Hvorfor holder din bil i tomgang?

Søndag eftermiddag deltog Lars Løkke Rasmussen i en samtale med partifælle Søren Gade under vært Søren Dahls - fra radioprogrammet Café Hack - ledelse.

Samtalen mellem de to Venstre-kæmper foregik i Køge Golfklubs lyse klublokaler. Uden for holdt Løkkes ministerbil og ventede på ham. Med motoren i tomgang.

Skal være 20 grader

Det faldt en kvindelig golfspiller så meget for brystet, at hun fluks krævede svar fra statsministeren. For når nu han og alle de andre politikere taler så meget om klima - 'hvordan kan det så være, at din bil holder i tomgang og venter på dig?', ville hun vide efter at have forhørt sig hos chaufføren.

- Der skal være 20 grader inden i, får jeg så at vide, siger kvinden til statsministeren, der ikke helt ved, hvilket ben han skal stå på.

- Det har jeg ikke noget med at gøre. Det må du snakke med chaufføren om, svarer Lars Løkke Rasmussen smågrinende og fortæller hende i øvrigt, at han heller ikke har styr på, hvilken benzin bilen kører på, eller hvor langt den kører på literen.

- Meget har jeg gjort, men det her har jeg altså ikke noget med at gøre, lyder det fra Løkke.