Paludan banker politiske profiler

Rasmus Paludan kom ikke i Folketinget.

Han går dog ikke fra den politiske slagmark i fuldstændig vanære, da optællingen af de personlige stemmer har vist sig ganske interessant.

Den stormombruste partileder af Stram Kurs har nemlig banket flere kendte politiske profiler, hvor både Bertel Haarder og Søren Espersen måtte se sig slået.

Det fremgår af den endelige optælling af de personlige stemmer fra Sjællands Storkreds.

Helt nøjagtigt fik Paludan 9959 stemmer. Det svarer til femteflest stemmer i storkredsen.

Stemmestal i Sjællands Storkreds Rasmus Paludan (SK) 9.959 Marcus Knuth (V) 9.523 Jacob Jensen (V) 7.412 Naser Khader (K) 7.337 Zenia Stampe (R) 8.371 Søren Espersen (DF) 5.930 René Christensen (DF) 5.175 Vis mere Luk

Det er første gang, at Stram Kurs har stillet op til et valg. Det blev ikke til en plads i Folketinget, eftersom partiet ikke klarede at komme over spærregrænsen på 2,0 procent.

Partiet fik kun 1,8 procent. Det blev heller ikke til et kredsmandat, så der går i hvert fald fire år, før Paludan kan forsøge at sætte sine ben på Christiansborg igen.

Fortsætter kampen

Selv om Rasmus Paludan ikke kommer i Folketinget, vil Stram Kurs fortsætte sin kamp, fortalte Paludan på valgaftenen.

- Vi fortsætter naturligvis vores kamp for, at danskerne kan blive ved med at være danskere i deres eget land.

- Mit højeste ønske er ikke at komme i Folketinget, men at forhindre Danmarks totale undergang. Det vil jeg blive ved med at forhindre, til den dag jeg dør.

Medierne har i løbet af det seneste år i højere grad fået øjnene op for Rasmus Paludan. Han har demonstreret rundt om i landet og lagt videoerne på YouTube.

Opstillingsberettiget af uroligheder

Partiet blev stiftet i 2017, men blev først opstillingsberettiget, efter at moddemonstranter i påsken skabte stor uro på Nørrebro i forbindelse med et besøg af Rasmus Paludan.

Stram Kurs' partiprogram omfatter en stram udlændingepolitik og går blandt andet på, at islam skal forbydes.

Blandt andet skriver partiet i sit program:

- Da ikke-danskere er her som gæster, så er det ganske rimeligt, at danskere og ikke-danskere i Danmark ikke har de samme rettigheder.

- Vi er tilhængere af, at danskere, der lever op til krav om god vandel og årlig skydeprøve, kan få lov til at bære våben. For kriminelle og enhver ikke-dansker skal dette ikke være tilladt.