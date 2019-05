Paludan efter tv-angreb: - 'Nazi-svin' var mildt

Rasmus Paludan fortryder, at han ikke kaldte Mimi Jakobsen for noget meget værre end 'nazi-svin' i bedste sendetid onsdag aften

Bedst som man troede, at man havde hørt det hele med, kaldte Rasmus Paludan Mimi Jakobsen for 'nazi-svin' for rullende kameraer i 'Aftenshowet' på DR1 onsdag aften.

Efter udsendelsen forklarede Rasmus Paludan til Ekstra Bladet, at han mener, at Mimi Jakobsen selv var ude om det. Den omstridte partiformand var dog ikke helt uden anger:

- Jeg fortryder, at jeg ikke kaldte hende meget værre ting end det. Jeg synes sådan set, at nazi-svin var rimelig mildt taget i betragtning, at hun insinuerede, at en patriotisk, dansk, politisk leder var nazist, lød ordene fra den omstridte partiformand.

Mimi Jakobsen sagde under Aftenshowet, at Rasmus Paludan mindede hende om noget fra 30'erne.

- Og når hun gør det, vender jeg mig bare mod hende, sagde Rasmus Paludan og tilføjede:

- Når hun så sidder der og sviner mig til, fordi jeg kæmper for det danske folk med utrolig stor risiko for mig selv og vores andre kandidater, skal jeg ikke finde mig i det.

PET ventede på Rasmus Paludan under 'Aftenshowet'. Foto: Anthon Unger

- Kunne du have grebet det anderledes an?

- Ja, det kunne jeg godt. Men jeg synes ikke, at jeg skal finde mig i det. Og jeg synes, at hun må smage sin egen medicin, og den eneste måde, hun kunne smage sin egen medicin på, var, at jeg brugte ord, som hun ikke forventede, så hun kunne føle, hvordan det var, sagde Rasmus Paludan.

Ifølge Mimi Jakobsen kan Rasmus Paludan nu se frem til en politianmeldelse efter episoden.