Paludan fyrer kandidat: Ikke i overensstemmelse med Stram Kurs overhovedet

Rasmus Paludan og Stram Kurs forventer allerede senere onsdag at præsentere en ny kandidat til Vestjyllands Storkreds

Rasmus Paludans parti, Stram Kurs, er blevet en kandidat fattigere.

For efter at kandidaten i Vestjyllands Storkreds, Dennis Kirkegaard, tirsdag udtalte sig til TV MIDTVEST, har partiformanden valgt at fyre sin kandidat.

- Det viser sig, at Dennis Kirkegård ikke stiller op i Vestjylland alligevel. Det er fordi, hans ytringer ikke er i overensstemmelse med Stram Kurs overhovedet, siger Rasmus Paludan til TV MIDTVEST.

Fyringen kommer som konsekvens af det interview, Dennis Kirkegaard lavede med TV MIDTVEST tirsdag.

- De ytringer hænger ikke sammen med vores linje. Vi havde allerede sonderinger i forhold til, at vi var i tvivl om, hvorvidt hans reelle politiske ståsted afveg fra det, han havde fortalt os i begyndelsen. Og nu har jeg fået refereret de direkte ytringer, og det bekræftede vores bekymring om, at hans reelle politiske holdninger ikke svarede til det, han har fortalt os, da han meldte sig til at stille op, siger Rasmus Paludan.

Udtalelser om udlændingepolitik

Her udtalte Dennis Kirkegaard sig blandt andet omkring den udlændingepolitik, han ville kæmpe for, hvis han skulle komme i Folketinget.

- Den skal selvfølgelig være stram, men selvfølgelig er folk udefra velkomne, hvis de vil leve efter det danske grundlag og de danske værdier og følge Danmarks love.

Har ny kandidat klar

Stram Kurs kommer ikke til at gå længe uden en kandidat i Vestjyllands Storkreds.

For allerede senere onsdag forventer partiformanden at præsentere en ny, som ifølge Rasmus Paludan kører partilinjen.

- Vi annoncerer en ny ung mand senere i dag. Og det er en mand som ikke mener at Danmark er for alle, siger Rasmus Paludan.

Ærgrer Paludan

Fyringen af en kandidat er ikke noget, man som parti ønsker sig midt i en valgkamp.

Derfor ærgrer det Rasmus Paludan, at Dennis Kirkegaard alligevel ikke havde samme tanker som Stram Kurs.

- Det ærgrer mig rigtig meget, men det er desværre det, der kan ske for et nyt, ungt parti. Selvfølgelig ærgrer det mig, at vi finder en kandidat i vestjylland, der ikke har vores politik reelt.