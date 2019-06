Paludan giver Ekstra Bladet et møgfald

Rasmus Paludan havde ikke meget pænt at sige om Ekstra Bladet, da en af bladets journalister tidligere mødte den kontroversielle partileder.

- Jeg taler ikke med Ekstra Bladet. Det har jeg allerede forklaret til din skodkollega, sagde Rasmus Paludan til Ekstra Bladets udsendte, inden han henvendte sig til en af de øvrige journalister.

- Er der andre, der har spørgsmål? Hvor kommer du fra?

- Jeg kommer fra Politiken, lød det fra journalisten, der spurgte Paludan om, hvorvidt Stram Kurs er et facistisk parti.

- Facisme går jo ud på, at man ønsker en stærk statsmagt, der undetrykker frihedsrettigheder for det enkelte menneske. Der må jeg bare sige, at vores partiprogram er jo det helt modsatte. Vi ønsker en svag statsmagt og at udbrede den personlige frihed for borgerne, lød svaret fra Rasmus Paludan, der i den seneste prognose fra DR står til at komme i Folketinget med 2 procent af stemmerne.

