Paludan: Lars 'Ulykke' er uværdig

Flere gange under valgkampens officielle dag et, har statsminister Lars Løkke Rasmussen gjort det klart, at han ikke kan forestille sig at danne regering sammen med Rasmus Paludan og partiet Stram Kurs, som han bland andet kalder 'fremmedfjendsk'.

Da Ekstra Bladet tirsdag eftermiddag fangede Rasmus Paludan foran Christiansborg og forelagde ham Løkkes kritik, var Stram Kurs-lederen dog særdeles afvisende overfor kritikken, som han mener beror på en misforståelse fra statsministerens side.

- Det meste af det han siger, det er jo direkte løgn omkring vores politik, lød det fra Paludan, der konsekvent omtalte statsministeren som 'Lars 'Ulykke', og kaldte ham 'en fuldstændig uværdig person til at have så højt et embede'.

Du kan se hele Rasmus Paludans udtalelse om Lars Løkke Rasmussen i videoen over artiklen.

Hør hvad Lars Løkke sagde om Rasmus Paludan tidligere på dagen i klippet her.

Løkke buldrer mod Paludan: Som i 1930'erne