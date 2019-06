Paludan misser Folketinget

Det er nu slået fast med syvtommersøm, at Stram Kurs og Rasmus Paludan ikke kommer i Folketinget.

Med 99,4 procent af stemmerne står det helt klart, at partiet Stram Kurs anført af Rasmus Paludan ikke kommer i Folketinget. Tallene viser, at det nu ikke længere kan lade sig gøre.

Gennem valgaftenen så det ud til, at Paludan kunne knytte sit håb om en plads på tinge ved at få et kredsmandat i Sjællands Storkreds. Det får han heller ikke, kunne partilederen omkring klokken 23 slå fast.