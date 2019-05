Der var ond stemning under onsdagens udgave af DR-programmet Aftenshowet.

Her indledte panelet bestående af Stram Kurs' partileder, Ramus Paludan, den tidligere toppolitiker Mimi Jacobsen og Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup udsendelsen i et roligt toneleje.

Det ændrede sig dog hurtigt. På få sekunder udviklede debatten sig til et ondskabsfuldt skænderi mellem Mimi Jacobsen og Rasmus Paludan.

- Alle de ting, du siger, minder mig om nazisme. Hvad fanden mener du, når du siger, at alle muslimer skal ud af landet?, spørger Mimi Jacobsen Stram Kurs' partileder.

- Hun minder allermest om Adolf Hitler i hele verden, kom svaret prompte fra Rasmus Paludan.

- Du er selv et nazisvin, lød det videre fra Paludan, der ikke var tilfreds med den tidligere leder af Centrum-demokraterne.

- Hvorfor taler du så grimt til folk, spurgte vært Mikkel Fønsskov umiddelbart efter?

- Det har jeg slet ikke behov for, men der er nogle, som mener, at man skal sige tingene, som det er. Jeg gider ikke, at man begynder at sammenligne min politik med nazisme. Det gør mig vred, fordi vi ønsker ikke at udrydde et helt folkefærd, argumenterede Paludan.

Minder om Trump

Under skænderiet sad politisk kommentator Henrik Qvortrup meget tavs og lyttede til de voldsomme ytringer mod Mimi Jacobsen. Efterfølgende kom han dog med sine egne tanker om det ophedet skænderi.

- Det slår mig, at han ved, hvad han gør. Han vil skabe støj med sin retorik, fordi det giver stemmer i en valgkamp. Det minder mig om Trump, når han slynger om sig med angreb på andre og kalder folk for nazisvin, siger Ekstra Bladets politiske kommentator.

Det er dog en retorik, som nogle vil tage til sig, mener han.

- Jeg sidder her ikke for at blande mig i diskussion, men som politisk iagttager. Rasmus Paludan taler til sit publikum, som føler sig arrogant behandlet af en elite. Jeg tror, at han har fat i noget, og jeg tror, at der er tre til fire procent derude, som gerne vil høre, hvad han siger, lød analysen fra Qvortrup.

Kommer et efterspil

Til sidst i programmet vil værten Mikkel Fønsskov gerne vide, om skænderiet mellem Mimi Jacobsen og Rasmus Paludan får et efterspil.

- Ja. Jeg sidder og tænker over det, men det gør der. Jeg skal ikke kaldes det der. Det vil jeg ikke finde mig i, svarer Mimi Jacobsen på Rasmus Paludans udtalelse.

- Det er fint, reagerer Paludan.

- Når man byder op til dans, du ved ... siger han afslutningsvist.

Tonen blev dog hurtigt bedre under resten af udsendelsen, hvor de to kamphaner ikke udvekslede mange ord med hinanden.