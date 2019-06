Paludan: - Prøver igen næste gang

Stram Kurs og Rasmus Paludan agter lige nu at stille op til det næste Folketingsvalg.

Det siger partilederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, efter alle stemmerne er talt op natten til torsdag og Stram Kurs ikke kom i Folketinget.

- Jeg er selvfølgelig skuffet, men på den anden side er jeg klar på at prøve igen næste gang. Jeg har lært en masse af det her, siger Stram Kurs' partileder, Rasmus Paludan i partilederrunden.

Stram Kurs fik 1,8 procent af stemmerne og var dermed o,2 procent fra spærregrænsen.

- 1,8 procent er ikke et dårligt valgresultat, siger Rasmus Paludan, der dog udtrykker skuffelse over den situation, han dagligt befinder sig i.

– Jeg kommer formentlig til at lave resten af mit liv under beskyttelse. Men vi bliver ved med at kæmpe for Danmark, siger Paludan.

- For nationen havde det været mit ønske, at Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti havde fået meget bedre valg, men sådan gik det ikke, og det kan jeg kun begræde.

