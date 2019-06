Paludan scorer to millioner: Det skal de bruges til

63.093 danskere satte på valgdagen kryds ved Rasmus Paludan og Stram Kurs. Det gav 1,8 procent af stemmerne - og partiet var kun omkring 8.000 stemmer fra at nå over den magiske spærregrænse på 2 procent.

Det måtte en tydelig skuffet Paludan da også erkende onsdag aften, men han får i den grad et økonomisk plaster på stoltheden. Hvert år udbetaler Økonomi - og Indenrigsministeriet nemlig partistøtte, der beregnes på baggrund af partiernes stemmetal ved folketingsvalget. I 2019 ligger lå satsen på 33 kroner pr. stemme, så Stram Kurs kan se frem til en kontant udbetaling på 2.082.069 kroner.

Og Stram Kurs er kommet for at blive i følge Rasmus Paludan:

- Jeg ser rigtig meget frem til at fortsætte . Vi var jo kun 0,2 procent fra at blive valgt, så det er jo meget godt, sagde Stram Kurs lederen i nat.

Så du stiller op igen?

- Ja bestemt.

Hvad skal du bruge pengene til?

- Jamen det er jo ikke mine penge, men partiets.

Tidligere på aftenen fortalte Rasmus Paludan også til Ekstra Bladet, at han så frem til, at partiet frem mod næste valg kan blive mere synlige i befolkningen.

- Partiet er i udvikling - og skal ikke længere kun tegnes af mig. Der er et behov for at sende et signal om, at Stram Kurs ikke kun er Rasmus Paludan. Det er faktisk også rigtig mange andre mennesker.

- Vi får jo også noget partistøtte nu på baggrund af, at vi har fået et rigtig godt valg, hvis man ser på det rent støttemæssigt.

- Jeg overvejer at få partiet mere op at køre, at lave det merchandise, som alle de unge gerne vil have og at aktivere vores medlemmer, sagde Paludan blandt andet.

Paludan løftede også i går sløret for, at hans næste store opgave som partileder bliver Folkemødet på Bornholm i næste uge.